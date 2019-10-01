Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде

Наука print

Айсберг весом около 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде. 

Как уточняет Русская служба BBC, толщина айсберга составляет 210 метров, а площадь - 1,6 тысячи квадратных километров. Ученые назвали случившееся захватывающим событием. Они предполагали, что подобное может произойти, однако не смогли правильно рассчитать место. 

Специалисты думали, что айсберг отколется недалеко от части шельфа под названием "Шатающийся зуб". Сход льдины ученые предсказывали в период между 2010 и 2015 годами, но этого до сих пор так и не произошло. 

Исследователи обращают внимание на то, что появление айсберга не имеет никакого отношения к глобальному потеплению. За льдиной будут внимательно следить, поскольку из-за своих размеров айсберг может представлять потенциальную опасность для океанских судов, которые проходят в регионе. 

Темы климат ученые айсберг антарктида глобальное потепление
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
От болезни грязных рук ежегодно умирает 500 тысяч детей в мире
Новости Белоруссии
Эксперт: Надо праздновать воссоединение Белоруссии по пакту Молотова-Риббентропа
Мир. Новости мира
Публикация стенограмм: о чём говорят мировые лидеры
Новости Все >
Информацию о приглашении Греты Тунберг в Госдуму опровергли
Минтруд отчитался правительству о перспективах "четырехдневки"
Минсельхоз: увеличение акциза не повлияет на стоимость вина
Фигурист Энберт приостановил карьеру по совету врачей
Житель Рязани попытался взорвать газ в своей квартире
Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде
Медведев поздравил Ласицкене с победой на чемпионате мира
Власти пересмотрят правила предоставления российского гражданства
"Ницца" выгнала футболиста за воровство
Безработный россиянин похитил девочку, угрожая ей ножом
Последние материалы
Информацию о приглашении Греты Тунберг в Госдуму опровергли
Минтруд отчитался правительству о перспективах "четырехдневки"
Минсельхоз: увеличение акциза не повлияет на стоимость вина
Фигурист Энберт приостановил карьеру по совету врачей
Житель Рязани попытался взорвать газ в своей квартире
Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде
Медведев поздравил Ласицкене с победой на чемпионате мира
Власти пересмотрят правила предоставления российского гражданства
"Ницца" выгнала футболиста за воровство
Безработный россиянин похитил девочку, угрожая ей ножом
Популярное
Недвижимость
Дом Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой: небольшой коттедж из натуральных материалов

Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк ﻿супругов.

Дом Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой: небольшой коттедж из натуральных материалов
Педагог, уволенная за откровенные фото, призвала коллег "раздеться"
Общество
Педагог, уволенная за откровенные фото, призвала коллег "раздеться"
Правительство
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
Новости спорта
Легкоатлетки возмущены слишком откровенными съемками на ЧМ
Василий Амирджанов Публикация стенограмм: о чём говорят мировые лидеры Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 18 Владимир Губарев Любовь Степушова Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке? Любовь Степушова
Комментарии
Президент Польши призвал остановить "имперскую политику" России
Эксперт: Надо праздновать воссоединение Белоруссии по пакту Молотова-Риббентропа
От болезни грязных рук ежегодно умирает 500 тысяч детей в мире
Президент Польши призвал остановить "имперскую политику" России
Украинские СМИ рассказали о трусости Зеленского перед Кадыровым
Как утихомирить шумных соседей
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Эксперт: Надо праздновать воссоединение Белоруссии по пакту Молотова-Риббентропа
Эксперт: Надо праздновать воссоединение Белоруссии по пакту Молотова-Риббентропа
МИД Белоруссии обозначил препятствие для интеграции с РФ
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Минздрав пообещал бороться с "антивакцинальным лобби"
Президент Польши призвал остановить "имперскую политику" России
Организаторы воскресного митинга в Москве устроили «карусели»
Польша рассмотрит предложение России о моратории на РСМД вместе с НАТО
Роскомнадзор счел опасным для России новый стриминговый сервис Apple
Президент Польши призвал остановить "имперскую политику" России
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
Как утихомирить шумных соседей
Президент Польши призвал остановить "имперскую политику" России
История и современность
В Китае найден 500-летний ликеро-водочный завод
В Китае найден 500-летний ликеро-водочный завод
Перуанские археологи обнаружили места массовых жертвоприношений детей
Перуанские археологи обнаружили места массовых жертвоприношений детей
Defense Blog: строительство базы ПРО США в Польше близится к завершению
Defense Blog: строительство базы ПРО США в Польше близится к завершению
"Уралвагонзавод": Экипаж "Арматы" превратится в "геймеров"
"Уралвагонзавод": Экипаж "Арматы" превратится в "геймеров"
Генштаб поддерживает увеличение штрафа за уклонение от службы
Генштаб поддерживает увеличение штрафа за уклонение от службы
Польша рассмотрит предложение России о моратории на РСМД вместе с НАТО
Польша рассмотрит предложение России о моратории на РСМД вместе с НАТО
Лучше "Мессершмитта": из-за чего перед войной "зарубили" проект истребителя И-180
Лучше "Мессершмитта": из-за чего перед войной "зарубили" проект истребителя И-180
Почему автор "Войны миров" разочаровался в Советская России
Почему автор "Войны миров" разочаровался в Советская России
Страну на базу: армия РФ пока не войдет в Белоруссию
Страну на базу: армия РФ пока не войдет в Белоруссию
Видеорегистраторы разошлют штрафы участникам протеста
Видеорегистраторы разошлют штрафы участникам протеста
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Черный тмин окажет помощь в лечении десятков недугов
Восемь способов быстро избавиться от стресса
Полнолуние оказывает негативное влияние на сон: правда ли это
Семейный гороскоп на 30.09 - 6.10: в доме Девы гармония, покой, а Рыбы уйдут на сторону
Гороскоп народного здоровья на 30.09 - 6.10: у Весов удачно пройдет операция, у Скорпиона скакнет давление
Есть ли связь между фазами Луны и менструальным циклом у женщины
После 60 лет женщины в два раза чаще страдают болезнью Альцгеймера, чем мужчины
Известные люди, которым почти не нужен сон
Невролог рассказал, о чем может говорить "дергающийся" глаз
Невролог рассказал, о чем может говорить "дергающийся" глаз
46-летняя Мария Миронова снова стала мамой
46-летняя Мария Миронова снова стала мамой
Женский гороскоп на первую неделю октября
Женский гороскоп на первую неделю октября
Мужской гороскоп на первую неделю октября
Мужской гороскоп на первую неделю октября
Филипп Киркоров рассказал о секрете своего похудения на 30 кг
Филипп Киркоров рассказал о секрете своего похудения на 30 кг
Заворотнюк не появилась в эфире, как обещал ее директор
Заворотнюк не появилась в эфире, как обещал ее директор
Дочери Марка Захарова достанется огромное состояние
Дочери Марка Захарова достанется огромное состояние
Любовный гороскоп на первую неделю октября
Любовный гороскоп на первую неделю октября
С 1 октября книги в России будут продавать по паспорту
С 1 октября книги в России будут продавать по паспорту
Тестовая скоростная электричка отправилась из Петербурга в Иматру
Тестовая скоростная электричка отправилась из Петербурга в Иматру
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ