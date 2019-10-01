Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде

Айсберг весом около 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде.

Как уточняет Русская служба BBC, толщина айсберга составляет 210 метров, а площадь - 1,6 тысячи квадратных километров. Ученые назвали случившееся захватывающим событием. Они предполагали, что подобное может произойти, однако не смогли правильно рассчитать место.

Специалисты думали, что айсберг отколется недалеко от части шельфа под названием "Шатающийся зуб". Сход льдины ученые предсказывали в период между 2010 и 2015 годами, но этого до сих пор так и не произошло.

Исследователи обращают внимание на то, что появление айсберга не имеет никакого отношения к глобальному потеплению. За льдиной будут внимательно следить, поскольку из-за своих размеров айсберг может представлять потенциальную опасность для океанских судов, которые проходят в регионе.