Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний составили рейтинг самых популярных смартфонов.
Об этом сообщает агентство новостей РИА.
Первое место рейтинга, как и прежде, занимает Samsung Galaxy S10+. Второе и третье места, что примечательно, занимают другие два детища Samsung — Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Эксперты отмечают, что эти смартфоны — самые дорогие из линейки Samsung в России.
В лидерах рейтинга также оказались OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80.
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