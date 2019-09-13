Рейтинг самых популярных смартфонов возглавили гаджеты от Samsung

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний составили рейтинг самых популярных смартфонов.

Об этом сообщает агентство новостей РИА.

Первое место рейтинга, как и прежде, занимает Samsung Galaxy S10+. Второе и третье места, что примечательно, занимают другие два детища Samsung — Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Эксперты отмечают, что эти смартфоны — самые дорогие из линейки Samsung в России.

В лидерах рейтинга также оказались OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80.