"Роскосмос" не нашел желающих застраховать запуск "Протона"

Ни одна страховая компания не приняла участие в тендере на страхование рисков при запуске российской ракеты-носителя "Протон-М" на объявленную сумму 2,1 млрд рублей.

Об этом сообщает "Интерфакс". Запрос предложений призван несостоявшимся.

Запуск ракеты запланирован на третий или четвертый квартал 2019 года с Байконура. Ожидается, что она выведет на орбиту французский спутник связи Eutelsat 5WB, нужный для оказания ТВ-услуг во Франции, Италии и Алжире, и американский аппарат MEV-1, который является первым в своем роде.

Точно так же в конце июня "Роскосмос" признал несостоявшимся конкурс на страхование рисков при запуске российского метеорологического спутника "Метеор-М" N2-2 с космодрома "Восточный" на сумму 4,6 млрд рублей. Пришлось пересматривать условия тендера, и в итоге проект поддержала страховая компания СОГАЗ.

Фото: roscosmos.ru