Американские ученые показали общественности, как выглядит Земля из далекого космоса. Исследователи создали модель планеты, которой ее можно наблюдать с других планет. Именно такой Землю могут видеть через телескопы на расстоянии нескольких световых лет.
Разработка принадлежит ученым Корнеллского университета в Итаке, штат Нью-Йорк. Сотрудники университета провели анализ 10 тысяч снимков, сделанных НАСА в 2016-2017 годах. Исследователи использовали фотографии, сделанные спутником Deep Space Climate Observatory.
Специалисты утверждают, что таким образом можно будет исследовать любую экзопланету, а также определить возможное наличие на ней жизни, океанов, облаков и ледников.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что будет с Землей, если на планете исчезнут океаны. Представим себе теперь, что в один прекрасный день все они по той или иной причине взяли и испарились бы... Каковы будут последствия? Думается, они никого не обрадуют, ведь без воды сложно даже просто выжить.
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