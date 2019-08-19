Ученые из США показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали общественности, как выглядит Земля из далекого космоса. Исследователи создали модель планеты, которой ее можно наблюдать с других планет. Именно такой Землю могут видеть через телескопы на расстоянии нескольких световых лет.

Разработка принадлежит ученым Корнеллского университета в Итаке, штат Нью-Йорк. Сотрудники университета провели анализ 10 тысяч снимков, сделанных НАСА в 2016-2017 годах. Исследователи использовали фотографии, сделанные спутником Deep Space Climate Observatory.

Специалисты утверждают, что таким образом можно будет исследовать любую экзопланету, а также определить возможное наличие на ней жизни, океанов, облаков и ледников.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что будет с Землей, если на планете исчезнут океаны. Представим себе теперь, что в один прекрасный день все они по той или иной причине взяли и испарились бы... Каковы будут последствия? Думается, они никого не обрадуют, ведь без воды сложно даже просто выжить.

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