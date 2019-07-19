Сигаретные окурки наносят непоправимый вред окружающей среде и препятствуют нормальному росту растений. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Англии Раскин.
По словам исследователей, ежегодно в мире около 4,5 триллиона окурков выбрасывается мимо урны. Курильщики ошибочно полагают, что сигареты не содержат в себе пластик, однако большая часть сигаретных фильтров производятся из волокон ацетилцеллюлозы - одной из разновидностей биопластика.
Ученые выяснили, что наличие окурков в почве замедляет рост клевера на 27%. Высота этого растения из-за присутствия окурков в почве оказывается на 28% ниже, чем у обычного клевера. Рост травы из-за окурков замедляется на 10%, растения не добирают в росте в среднем на 13%.
Фильтры неиспользованных сигарет оказывают такое же негативное воздействие на растения, как и фильтры от выкуренных сигарет, отмечают специалисты.
"Мы выяснили, что окурки загрязняют окружающую среду, плохо влияют на рост растений и их длину. Например, вес корня клевера сокращается наполовину из-за наличия окурков в почве", - сказал один из авторов исследования.
Британские ученые заключают, что мало кто из курильщиков отдает себе отчет в том, какой серьезный вред природе причиняет привычка бросать окурки на землю.
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