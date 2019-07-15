Китайское приложение позволяет найти потерявшихся собак по снимку носа

Китайская компания Megvii разработала приложение, которое позволяет идентифицировать и искать собак по рисунку кожи на их носах. Точность распознавания составляет 95%.



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Как уточняет портал Abacus News, в приложение нужно загрузить фотографию носа собаки и зарегистрировать отпечаток в базе. Для максимальной точности результатов, собаку придется сфотографировать с нескольких ракурсов. Чтобы установить хозяина животного, любому человеку будет достаточно "отсканировать" нос собаки и найти совпадение в базе.

По словам создателей приложения, новый сервис уже помог вернуть более 15 тысяч собак. В компании планируют развивать приложение в сторону отслеживания "нецивилизованного собаководства". Речь идет о тех случаях, когда владельцы выгуливают своих собак без поводков или не убирают за питомцами.