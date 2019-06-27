Ведущий специалист центра ФОБОС: самые теплые дни уже прошли

Гидрометцентр объявил повышенный уровень погодной опасности в Москве из-за дождя и сильного ветра до 29 июня.



Дожди и до +28 градусов ожидаются в Москве в воскресенье / Новости от 23.06.2019 08:30

А народная примета говорит о том, что если сегодня, 27 июня, дождь и холодно, то 70 дней мы не будет тепла.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец не верит в эту примету. Однако и не отрицает. Он рассказал "Правде.Ру" о том, какую погоду стоит ожидать жителям столицы и центральных регионов России этим летом.

"Дожди продлятся ближайшие дня три точно, и накапает в эти дни столько, что мама не горюй. Половина месячной нормы, четыре ведра на каждый квадратный метр, и холод собачий. Все холоднее, холоднее", — предупредил специалист.

По его словам, пик похолодания придется на субботу, 29 июня. Затем тепло вернется, но не в виде жары, а в виде очень скромного и умеренного тепла, которое и должно быть в средней полосе России — 20-24 градуса, подчеркнул эксперт "Правды.Ру".

"Такой 30-ти градусной жары, то чем нас радовал июнь, я на горизонте вообще и близко не вижу. Поживем, увидим. Может вторая половина июля нас порадует. Но пока первая половина будет такой, я не вижу там очень жаркого лета. Все достаточно очень скромно", — заключил Евгений Тишковец.

Напомним, по данным метеорологов, в пятницу, 28 июня, днем в Москве и области ожидается сильный дождь с грозой. Воздух в столице прогреется до 18 градусов, в Подмосковье — до 19. Дожди продолжатся и в выходные. В субботу прогнозируется порывистый ветер до 20 метров в секунду, а в воскресенье — до 10 метров в секунду.

В понедельник будет облачно, но без осадков. Температура воздуха составит 15-24 градуса. Во вторник и среду пройдут дожди, но вернется и тепло: воздух прогреется до 23-28 и 20-25 градусов соответственно.

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