Маск задумался о создании машины-амфибии из фильма про Джеймса Бонда

Американский бизнесмен и основатель компании Tesla допустил возможность создания автомобиля-амфибии. Об этом он рассказал в ходе встречи с акционерами.



Илон Маск задумался о создании гигантских пилотируемых роботов / Новости от 14.10.2018 16:10

"У нас есть проект машины-субмарины, напоминающей автомобиль из фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который любил меня", - передает слова Маска деловое издание Business Insider.

Бизнесмен добавил, что показанная в фильме машина - это "самое крутое, что он видел в кино". Поэтому он приобрел себе Lotus Esprit 1976 года, который стал прототипом для автомобиля спецагента.

По словам Маска, создать машину-амфибию будет сложно, но технически выполнимо. "Может быть, мы как-нибудь создадим один подобный автомобиль ради смеха. Большого спроса на такие машины не будет, рынок слишком мал", - резюмировал он.