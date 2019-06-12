Американский бизнесмен и основатель компании Tesla допустил возможность создания автомобиля-амфибии. Об этом он рассказал в ходе встречи с акционерами.
"У нас есть проект машины-субмарины, напоминающей автомобиль из фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который любил меня", - передает слова Маска деловое издание Business Insider.
Бизнесмен добавил, что показанная в фильме машина - это "самое крутое, что он видел в кино". Поэтому он приобрел себе Lotus Esprit 1976 года, который стал прототипом для автомобиля спецагента.
По словам Маска, создать машину-амфибию будет сложно, но технически выполнимо. "Может быть, мы как-нибудь создадим один подобный автомобиль ради смеха. Большого спроса на такие машины не будет, рынок слишком мал", - резюмировал он.
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