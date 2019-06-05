Британские ученые создали одноразовый датчик свежести мяса и рыбы

Группа лондонских ученых создала уникальное устройство, которое представляет собой небольшую наклейку, и способно определить свежесть мясных и рыбных изделий. Устройство состоит из небольшого слоя активированного угля и микрочипа.



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Смысл конструкции в том, что с помощью активированного угля устройство улавливает даже незначительные газы, которые выделяются при разложении рыбных и мясных продуктов. Микрочип определяет степень испорченности изделия, а также может отсылать данные на смартфон.

Главная особенность электронного датчика срока годности - его стоимость. Создатели утверждают, что себестоимость одного такого датчика составляет 2 цента. Это означает, что со временем этими устройствами будут оснащать большинство мясной и рыбной продукции.