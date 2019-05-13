Apple начала выдавать банковские карты собственного производства

Американская корпорация Apple начала внедрять банковские карты собственного производства.



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Об этом в своем аккаунте в социальной сети Twitter сообщает инсайдер Бенджамин Гескин.

Для того, чтобы привязать физическую карту к виртуальной, указывает Гескин, достаточно лишь поднести свой телефон с открытым заранее приложением Wallet к специальной метке на банковской карте.

Напомним, что Apple Card была анонсирована американской корпорацией на пресс-конференции в марте текущего года.