Apple начала выдавать банковские карты собственного производства

Американская корпорация Apple начала внедрять банковские карты собственного производства.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети Twitter сообщает инсайдер Бенджамин Гескин.
Для того, чтобы привязать физическую карту к виртуальной, указывает Гескин, достаточно лишь поднести свой телефон с открытым заранее приложением Wallet к специальной метке на банковской карте.
Напомним, что Apple Card была анонсирована американской корпорацией на пресс-конференции в марте текущего года.
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