Российские ученые раскритиковали рацион NASA для космонавтов

Рацион космонавтов, разработанный Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), содержит недостаточное количество витаминов и нуждается в корректировке.



Глава НАСА: отношения с Россией в космосе великолепные / Новости от 09.10.2018 17:26

К такому выводу пришли специалисты института биофизики Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Как уточняет агентство ТАСС, ученые проанализировали пищевые наборы, каждый из которых включал от 10 до 46 продуктов.

"Мы определили, что использование 20-25 источников пищи обеспечивает максимальное приближение расчетного потребления питательных веществ к нормам NASA. Дальнейший рост размера набора продуктов дает лишь увеличение пищевого разнообразия, но не позволяет обеспечить полноценный рацион", - объяснил старший научный сотрудник института биофизики СО РАН Владимир Ковалев.

Даже в лучшем суточном наборе продуктов наблюдался дефицит витаминов B5 и D, а также переизбыток железа. По мнению российских специалистов, решить эту проблему возможно с помощью включения в рацион витаминизированных продуктов и препаратов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава NASA Джим Брайденстайн посетил Звёздный городок и Красную площадь, во время визита в Россию он пришёл к выводу, что каждый астронавт на МКС должен выучить русский язык.

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