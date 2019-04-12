WhatsApp позволит отключать уведомления из групповых чатов, не покидая их

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp начали тестирование принципиально новой функции.



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Так, сообщает издание 9to5Google, в скором времени в мессенджере WhatsApp можно будет отключить уведомление из групповых чатов, не покидая их.

Согласно предоставленной информации, необходимость создания такой функции появилась из-за того, что многие пользователи мессенджера WhatsApp недовольны добавлением в многочисленные групповые обсуждения. По их словам, из-за частых раздражающих сообщений они хотели бы покинуть их, но не могут этого сделать, так как их выход из чата заметят прочие его участники.

Благодаря же новой функции, которую готовят разработчики WhatsApp, пользователь сможет и дальше состоять в группе, но не получать при этом бесконечные уведомления о новых сообщениях.

Как сообщает издание 9to5Google, если раньше какие-либо действия в архивных чатах приводили к их автоматической "разархивации", то теперь при активации режима этого происходить не будет.

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