ФСБ и операторы связи выступили против используемой в iPhone технологии

Крупнейшие Российские сотовые операторы — МТС, "ВымпелКом" и "Мегафон" — совместно с ФСБ выступили против используемой в IPhone технологии eSim.

Отметим, что данная технология позволяет телефону подключаться к сотовой сети без sim-карты. Она, напомним, давно есть как в iPhone — главном детище компании Apple — так и в последних моделях гаджетов от Samsung, другого не менее известного производителя современных смартфонов.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации, а также крупнейшие российские операторы связи же выступили против внедрения технологии eSim в России. Так, придерживаются мнения силовики и специалисты области сотовой связи, данная технология может привести к самым настоящим ценовым войнам. Тем более, указывают ФСБ, МТС, "ВымпелКом" и "Мегафон", eSim не поддерживает российскую криптографию.

Также представители руководства сотовых операторов указали на то, что у них и так много забот — например, развитие 5G, пятого поколения мобильной связи, или же подготовка к нашумевшему "закону Яровой" и нескольким другим обязательным государственным инициативам.

В правительстве Российской Федерации, отметим, заявили, что уже осведомлены с позицией ФСБ и крупнейших российских сотовых операторов по данному вопросу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что техническая поддержка корпорации Apple может просматривать экран любого iPhone. Об этом изумленный своим открытием американец написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

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