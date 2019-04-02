Медведев примерил "умные часы" российского производства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил разработку компании "Эр-Телеком", которая успешно экспортирует свои гаджеты за рубеж. В частности, глава правительства примерял "умные часы" GoBie 2.
Дмитрий Медведев остался доволен разработкой, которая умеет определять баланс воды в организме, подсчитывать затраченные калории, измерять уровень стресса, а также определять уровень сахара в крови. Премьер-министр назвал часы "очень полезным" устройством.
Генеральный директор "Эр-Телеком" Андрей Семериков рассказал Дмитрию Медведеву, что GoBie 2 пользуется популярностью не только в России, но и за рубежом. Продукция компании экспортируется в страны Европы, США и Японию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о скандальной статье NYT, в которой аналитики издания утверждали, что использование цифровых услуг — это показатель бедности. "Мы говорим цифровая экономика, а подразумеваем экономика услуг для бедняков. Вы бедный, если ваш врач консультирует вас по интернету, а не в ходе личной встречи. Бедный, если ваши дети учатся онлайн, а не у оффлайновых преподавателей. Бедный, если покупаете товары онлайн, а не в красивом магазине в центре города",- пишут авторы статьи.
Фото Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ
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