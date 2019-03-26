У народа и элиты - разное "цифровое потребление"

Эксперты паблика "The Technodeterminist Papers" перевели по-настоящему мощный текст New York Times о том, что потребление цифровых услуг — это признак бедности.

"Мы говорим цифровая экономика, а подразумеваем экономика услуг для бедняков. Вы бедный, если ваш врач консультирует вас по интернету, а не в ходе личной встречи. Бедный, если ваши дети учатся онлайн, а не у оффлайновых преподавателей. Бедный, если покупаете товары онлайн, а не в красивом магазине в центре города",- пишут авторы статьи.

"Тот факт, что богатые предпочитают старомодных тьюторов, личных тренеров и поваров, а не Coursera или доставку еды через смарфтон, ни для кого не секрет",- уверены они.

"Но автора статьи Нелли Боулерз идет дальше и заявляет, что происходит "люксеризация" человеческих отношений. Если вы по-прежнему получается услуги от живых людей или имеете возможность общаться с ними, значит скорее всего вы представитель новой элиты, престижное потребление которой заключается в отказе от цифровых услуг в пользу оффлайновых",- разумно рассуждает колумнист издания.

"Бедные покупают в кредит айфон, богатые отказываются от смартфонов. Бедные стараются сделать так, чтобы их дети умели пользоваться компьютерами, богатые предлагают своим наследникам частные школы, где обучение строится на общении между людьми. Жизнь, проведенная перед экраном, теперь есть признак вашей неуспешности в жизни",- выносит приговор эксперт.

"Если о том, что вы умираете, вам сообщит компьютерная программа, это значит, что вы умираете как бедняк в цифровой экономике",- считают специалисты.

"Все правильно. До определенного уровня использование современныx цифровых практик — условно говоря, заказ такси, запись ко врачу, покупка авиабилета, бронирование отеля — признак продвинутости и наличия средств на новый смартфон, такси, билеты. Стильно, модно, молодёжно, дорого-богато и вообще я в барбершоп, а ты в СПА",- дополняют материал администраторы телеграм-канада "Медиатехнолог".

"А с определенного уровня ты уже окружен теми, кто тебе будет предоставлять услуги — свой водитель, врач. пилот, консьерж "закажи чартер и билет в La Scala", у тебя садовник, повар, дизайнер и ты не ищешь даму на сайте, а тебе всякие листерманы иx подгоняют",- уверено рассказывают они.

"Другое дело, что наш советск… российский народ в массе своей едва-едва стремится в первый раунд — ну xоть фитнес, такси, отпуск за границей, доставка еды и. т.п. И то чаще всего в кредит — потому что нищета провинциальная, пивоглазая дворово-гаражная безнадёга и королевство бедных по сути и духу квартир…",- жестоко, но искренне констатируют они.

"Известное дело, что как только некое цивилизационное благо становится дешевым настолько, что его любой дурак может себе позволить или дает этому "любому дураку" доступ к уровню жизни, неведомому раньше - оно становится "образом жизни бедных", а богатые откочевывают в другие места",- отмечают авторы паблика "Всевидящее око".

"Так было с книгами после того, как книгопечатание стало достаточно дешевым и массовым. Это привело к появлению массовой развлекательной литературы (взамен площадных балаганов). А богатые принялись "люксеризовать" образование, которое позволяло им не просто читать книжки, а читать книжки умные и понимать и усваивать прочитанное. С гаджетами сейчас происходит ровно то, что когда-то с книжками: они стали дешевыми и массовыми",- делятся они.

"Но, по аналогии с книжками, "люксеризовать" будут вовсе не личное общение. Это, скорее, побочный эффект: скажем, когда книжки стали для бедных, театры еще долго оставались для богатых везде, кроме СССР. Как и путешествия. Вы это в книжке прочитаете - а я своими глазами увижу, такая между нами разница",- приводят примеры авторы.

"Но самое главное, что сейчас будут "держать при себе" богатые - это доступ к информации, которую вы, бедные, им своим активным пользованием интернетов даете. Пресловутую "бигдату" вам будут выдавать порционно, мелкими дотациями, в рамках соцподдержки от государства. Там, где эта соцподдержка вообще есть. А делать на всем это реальные деньги, открытия и социальные изменения сможет только элита, имеющая к вашим скромным личным данным полный и неограниченный доступ",-"приговаривают" эксперты бедное население.