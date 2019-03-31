Цукерберг высказался за государственное регулирование интернета

Основатель и глава компании Facebook Inc Марк Цукерберг заявил о необходимости государственного регулирования интернета. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Я считаю, что нам нужна более активная роль правительств и регулирующих органов. Обновляя правила для интернета, мы сохраним лучшее, что в нем есть - свободу самовыражения, и одновременно защитим пользователей от распространения вреда", - написал он.

Он добавил, что в настоящее время сотрудникам Facebook приходится самостоятельно принимать решения о том, какой именно контент следует признать вредоносным. Поэтому компании, работающие в сфере IT, вынуждены брать на себя слишком большой груз ответственности.

По его мнению, для исправления подобной ситуации следует ввести государственное регулирование интернета в четырех сферах: в сфере защиты персональных данных, в определении характеристик вредоносного контента, в области политической агитации, а также в вопросе формирования правил переноса данных на новые платформы.

Цукерберг указывает, что необходимо дать строгое определение таким понятиям, как "пропаганда терроризма" и "разжигание ненависти", поскольку отсутствие определенных законодательных норм чревато ошибками, вызывающими недовольство пользователей.

"Регулирование может установить исходные условия для того, что запрещено, и потребовать от компаний разработку систем минимизации вредного контента", - заключает он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Цукерберг признал пристрастность своих модераторов при отборе сообщений для новостной ленты социальной сети.

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