Россия запустит искусственный интеллект первой?

Компания Microsoft опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что Российская Федерация лидирует в внедрении искусственного интеллекта. Более 30% российских компаний используют ИИ, в то время как общемировой показатель внедрения ИИ составляет 22,3%.

После публикации результатов исследования телеканал "360" провел опрос среди руководителей российских компаний. Оказалось, что около 73% управленцев положительно относятся к внедрению новых технологий, в частности к искусственному интеллекту. Более 90% руководителей заявили, что готовы сотрудничать с IT-специалистами, чтобы более эффективно использовать доступные технологии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала от откровении Германа Грефа относительно сбоев искусственного интеллекта в Сбербанке. По словам Грефа, крупнейший российский банк неоднократно терял миллиарды рублей из-за сбоев в ИИ, однако учился на своим ошибках и совершенствовал технологии.

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