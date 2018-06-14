Ученые: избыток сна убивает организм

Избыток сна влияет на человеческий организм так же плохо, как и нехватка. К таким итогам пришли ученые, опубликовавшие свои научные изыскания в периодическом издании BMC Public Health.

Фото: Fotodom.ru/REX Features

Эксперты из университета Сеула собрали данные за девять лет о мужчинах и женщинах в возрасте 40-69 лет. Всего у ученых оказалось более 133 тысяч анкет. Исследователи также учитывали заболевания, особенности образа жизни, питания и физической активности.

У 29 % среди представителей сильной половины и 24,5% — слабой эксперты выявили метаболический синдром. Он "выливается" в гипертонию, повышенный сахар и высокий уровень триглицеридов, а также недостаток "хорошего" холестерина.

Исследование показало, что особенно подвержены синдрому страдающие недосыпанием (меньше 6 часов в сутки) и те, кто проводит в кровати более 10 часов. Также стало известно, что для мужчин опаснее недосыпание, для женского организма опаснее же длинный сон.

Читайте также:

Ученые: дневной сон вреден для здоровья

При головной боли сон помогает лучше анальгетиков

Ученые: сон больше 9 часов говорит о проблемах со здоровьем