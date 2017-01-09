Коронавирус пошел на пользу экологии Китая

Эпидемия коронавируса в Китае, ставшая причиной экономического спада, сыграла положительную — как бы странно это ни звучало — роль в экологии.

Китай задыхается от смога

Как пишет сегодня Sky News, уровень смога над Китаем стал в разы меньше. Это зафиксировано снимками со спутников NASA.

"NASA опубликовали спутниковые снимки, которые показывают резкое снижение уровня загрязнения в Китае, которое, по словам космического агентства США, частично связано с коронавирусом", — говорится в сообщении ИА.

По данным экологов, в воздухе заметно снизился уровень ядовитого газа NO2 (диоксид азота — прим. ред.), который годами копился из-за работы электростанций, промышленных объектов и автомобильной техники.

"Сокращение загрязнения NO2 впервые зарегистрировали вблизи Уханя, но в конечном итоге очищение распространилось по всей стране", — отмечают ученые NASA.

Напомним, что впервые об экологической катастрофе в Китае из-за смога заговорили в 2017 году.

Вот что рассказывала тогда "Правда.Ру".

Ученые выяснили тайну "вечного смога" над Пекином

Причинами существования постоянного смога в столице Китая являются не только двигатели автомобилей, но и угольные электростанции и котельные на окраинах Пекина, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале JGR: Atmospheres.

"На первых этапах загрязнения воздуха над Пекином на его состояние влияли ветра, переносящие воздух на высоте примерно в 500-1000 метров с юга. Когда смог сформировался, высота зоны, где воздушные массы перемешиваются, резко снизилась, в результате чего концентрация вредных веществ резко повысилась. Вдобавок, повышение влажности воздуха привело к взрывообразному росту в концентрации капель аэрозоля в воздухе", — рассказывает Юси Ван (Yuesi Wang) из Института атмосферной физики КАН в Пекине (Китай).

Спусковым механизмом этого процесса являются не автомобили в центре столицы, а угольные электростанции и промышленные предприятия в окрестностях Пекина, выбрасывающие аэрозоли в воздушные массы, которые движутся на Пекин с высоких участков местности, передают РИА "Новости".

Напомним, первое в этом году "красное" предупреждение из-за смога было объявлено 3 января. Он окутал северные и восточные районы Китая. Видимость в некоторых составляла 50 метров.

А накануне в международном аэропорту Шуанлю в китайском городе Чэнду из-за сильного тумана был задержан 81 рейс, ещё семь отменены. Согласно информации сайта по мониторингу загрязнения воздуха, по состоянию на 18.45 по местному времени (13.45 мск) концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе Чэнду составила 167 микрограммов на кубометр. Безопасный уровень, рекомендуемый ВОЗ, составляет 25 микрограммов на кубический метр, передает РИА "Новости".

До этого красный уровень опасности в связи с ухудшением качества воздуха был объявлен в 24 городах КНР в середине декабря. В отдельных районах Тяньцзиня портового города, соседствующего с Пекином, индекс загрязнения воздуха AQI достиг значения в 300 единиц, что свидетельствует о серьезнейшем загрязнении воздуха.

Местные власти решили, по крайней мере, на несколько дней закрыть сотни заводов, также закрыты школы. Количество транспортных средств на дорогах города резко сокращено.

Правительство Пекина распорядилось приостановить деятельность или сократить объем производства 1,2 тыс. заводов в округе города из-за опасного уровня загрязнения воздуха, сообщает Reuters.

После этих случаев власти задумались об экологии. В рамках борьбы с загрязнением окружающей среды власти Пекина планируют в 2017 году сократить число автомобилей на дорогах города с высокими показателями выбросов в атмосферу до 300 тысяч единиц.

Ранее директор департамента по управлению автотранспортом Пекина Ли Куньшэн отмечал, что в китайской столице насчитывается 5,65 миллиона транспортных средств, ежегодно выбрасывающих в атмосферу 500 тысяч тонн выбросов. По его словам, автотранспорт является источником более 30% загрязнения воздуха Пекина вредными частицами PM 2.5.

Также Цай Ци отметил, что в 2017 году городские власти сократят потребление угля на 30%, закроют 500 предприятий, загрязняющих атмосферу, еще 2,6 тысячи предприятий будут модернизированы, чтобы соответствовать более высоким экологическим стандартам. Кроме этого, будет создана специальная "природоохранная полиция", которая будет следить за фактами нарушения по охране окружающей среды, в том числе за пикниками на открытом воздухе, сжигании отходов и так далее.