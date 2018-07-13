Тесты на животных больше не нужны. Их заменит компьютерная программа

Ученые разработали специальный компьютерный тест, при помощи которого можно определять токсичность веществ. Программа поможет избавиться от испытаний на животных. Об этом сообщает "RuNews24".
Методика основана на машинном обучении и загруженной в компьютер огромной базе данных. Исследователи собрали и ввели информацию о 10 тысячах веществ. Эти результаты были получены при проведении 800 тысяч разнообразных тестирований на животных.
В итоге машина смогла предугадывать, какое вещество нанесет вред коже или вызовет аллергию, способно повредить слизистую рта или глаз.
Машина справляется с тестами в 87% случаев. Воспроизводя искусственно испытания на животных, компьютер выявляет свойства веществ точнее, чем реальные эксперименты.
Такая методика позволит отказаться от многих популярных тестов, на которые приходится почти 60% научных работ по токсичности.
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