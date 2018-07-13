Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Тесты на животных больше не нужны. Их заменит компьютерная программа

Наука и техника

Ученые разработали специальный компьютерный тест, при помощи которого можно определять токсичность веществ. Программа поможет избавиться от испытаний на животных. Об этом сообщает "RuNews24". 

Тесты на животных больше не нужны. Их заменит компьютерная программа. 389471.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Методика основана на машинном обучении и загруженной в компьютер огромной базе данных. Исследователи собрали и ввели информацию о 10 тысячах веществ. Эти результаты были получены при проведении 800 тысяч разнообразных тестирований на животных. 

В итоге машина смогла предугадывать, какое вещество нанесет вред коже или вызовет аллергию, способно повредить слизистую рта или глаз. 

Машина справляется с тестами в 87% случаев. Воспроизводя искусственно испытания на животных, компьютер выявляет свойства веществ точнее, чем реальные эксперименты. 

Такая методика позволит отказаться от многих популярных тестов, на которые приходится почти 60% научных работ по токсичности.

Позовут ли Игнашевича в сборную тренером, знает Черчесов Позовут ли Игнашевича в сборную тренером, знает Черчесов

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы тест Наука ученые компьютер исследоваители тесты на животных
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Политика
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Формула небес
Форд, Пуговкин и другие ловили момент
Читательский топ
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
Все спасенные из пещеры дети заражены
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Испугались народа: власти тайно меняют пенсионную реформу
В Китае найдена угроза для всего живого на Земле
Новости Все >
Названы пять чисел, которые помогают добиться успеха
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Почему США мечтают видеть Грузию в НАТО
Быть не мальчиком но мужем: народный мэр Севастополя призывает губернатора к здравомыслию
Германию поразила повальная мода на гопников
Абрамович "отметил" проблемы с британской визой покупкой пентхауса в Лондоне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО

В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.

Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
Все спасенные из пещеры дети заражены
Происшествия
Все спасенные из пещеры дети заражены
Политика
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Общество
Испугались народа: власти тайно меняют пенсионную реформу
Политика
Кремль: Путин понимает, что пенсионная реформа крушит его рейтинг

Президент России Владимир Путин считает пенсионную реформу социально значимой.

Кремль: Путин понимает, что пенсионная реформа крушит его рейтинг
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Политика
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Белоруссия
В Белоруссии организовали движение за запрет георгиевских лент
Политика
Кремль боится: из-за пенсий народ восстанет и сорвет выборы
Общество
Дожили: за критику пенсионной реформы депутатам грозит тюрьма

"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.

Дожили: за критику пенсионной реформы депутатам грозит тюрьма
Россияне требуют национализации и раскулачивания олигархов
Общество
Россияне требуют национализации и раскулачивания олигархов
Общество
Россиян начнут сажать за нелегальный техосмотр "в гараже"
Политика
Кремль боится: из-за пенсий народ восстанет и сорвет выборы
Соломон Соловьев Форд, Пуговкин и другие ловили момент Соломон Соловьев Марк Глухов Google лишит работы таксистов Марк Глухов Айдын Мехтиев "План Маршалла" Китая – угроза для России и США? Айдын Мехтиев
Комментарии
Минздрав признал: Москва становится городом СПИДа
Как власть лжет о пенсионной реформе
Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей
Латышку хотят линчевать за рассказ о хорошем СССР
Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Дожили: за критику пенсионной реформы депутатам грозит тюрьма
За москвичами будут следить даже в автобусах
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
"План Маршалла" Китая – угроза для России и США?
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
Евросоюз
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
В Софии обсудили мировые гибридные войны
Мир
В Софии обсудили мировые гибридные войны
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Мир
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Западу надо стереть хорошее о России
Мир
Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался