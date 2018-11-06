Россия и Китай показали самолет-конкурент Boeing и Airbus

Китайская компания гражданского авиастроения совместно с российской корпорацией презентовали макет нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929.

Масштабы макета впечатляют. Так, длина демонстрационного макета составила добрых два десятка метра, ширина — шесть, а высота — почти семь метров.

По словам конструкторов, к концу этого года внешний облик нового воздушного пассажирского судна будет до конца проработан и представлен на суд общественности. Первый полет CR-929 запланирован на 2025 год. Ожидается, что плод совместного труда китайских и российских инженеров составит конкуренцию ведущим мировым авиапроизводителям и их детищам. Таким, например, как всем знакомый Boeing или же не менее распространенный Airbus.

Отмечается, что новый самолет сможет преодолевать расстояния до 12 тысячи километров. Внутреннее убранство его будет выполнено в русском и китайском стилях. Также в салоне будет представлена развлекательная система. Предполагается, что единовременно CR-929 сможет перевозить три сотни пассажиров.

Пока одни делают новые самолеты, другие выставляют на торги старые. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Белоруссия выставила на торги старенький ТУ-154М. Когда-то, отметим, на нем летал сам Александр Лукашенко.

Читайте также:

России нужно три года на лучший самолет в мире