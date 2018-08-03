Ученые рассказали про "треугольник дьявола" у Бермуд

В Бермудском треугольнике нет ничего страшного. Таково мнение ученых из России, заявил врио директора Института океанологии РАН Алексей Соков.

Его слова — комментарий на заключения экспертов из Великобритании. Ранее представители научного сообщества Саутгемптона провели проверку одной из самых правдоподобных версий исчезновения кораблей в "треугольнике дьявола" в Атлантическом океане — блуждающие волны. Ученые при помощи компьютерных технологий смоделировали треугольник и волны, а потом отправили туда судно "Циклоп". Результат подтвердил версию — творение человеческих рук не выдержало давления, "раскололось" и ушло под воду.

Соков подчеркнул, что посвятил много времени исследованию структуры и динамике океана в этой части Атлантики. Кроме того, эксперт участвовал в нескольких экспедициях в "регион", и не обнаружил ничего "ужасного", лишь "интересное".

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