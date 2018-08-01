В пирамиде Хеопса ученые нашли тайную энергию

Петербургские физики выяснили, что пирамида Хеопса способна концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать ее под собой. Этому эксперты из университета ИТМО посвятили материал в Journal of Applied Physics.
Исследовать наследие древнеегипетской цивилизации ученые решили, потому что в мире не угасает интерес к тайнам, что хранит это творение.
Физики рассказали: их идея заключалась в том, чтобы представить пирамиду в качестве частицы, которая резонансно рассеивает радиоволны. В результате ученые получили данные, пригодные для применения на практике.
Так, были найдены радиоволны метрового диапазона от 200 до 600 м, в нем работают как любительские радиосети, так и радиостанции. Эксперты полагают, что открытие сможет пригодиться в будущем при создании световых компьютеров и иных гаджетов.
Читайте также:
В пирамиде Хеопса нашли тайную комнату
Разгадана еще одна загадка пирамиды Хеопса
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
После "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, пересматривающих, а чаще переписывающих и придумывающих историю страны.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
После "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, пересматривающих, а чаще переписывающих и придумывающих историю страны.