В пирамиде Хеопса ученые нашли тайную энергию

Петербургские физики выяснили, что пирамида Хеопса способна концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать ее под собой. Этому эксперты из университета ИТМО посвятили материал в Journal of Applied Physics.

Исследовать наследие древнеегипетской цивилизации ученые решили, потому что в мире не угасает интерес к тайнам, что хранит это творение.

Физики рассказали: их идея заключалась в том, чтобы представить пирамиду в качестве частицы, которая резонансно рассеивает радиоволны. В результате ученые получили данные, пригодные для применения на практике.

Так, были найдены радиоволны метрового диапазона от 200 до 600 м, в нем работают как любительские радиосети, так и радиостанции. Эксперты полагают, что открытие сможет пригодиться в будущем при создании световых компьютеров и иных гаджетов.

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