ИноСМИ: путинские "Цефалоподы" готовы утопить флот США

Россия разработала автономный подводный аппарат, угрожающий субмаринам. Так о "Цефалоподе" отозвался ресурс Covert Shores, специализирующийся на сборе и обобщении информации о силах и средствах специальных подводных операций.
Эксперты обратили внимание на торпеды и большой сонар и пришли к мысли, что аппарат создан для того, чтобы активно участвовать в боях. Ведь небольшие торпеды — большая угроза для субмарин. Также блог выдвинул предположение, что "Цефалоподы" будут охранять от врага подводные лодки, несущие баллистические ядерные ракеты.
Разработка проекта началась три года назад, сначала он пересекался с работой над ядерным подводным беспилотником "Статус-6" ("Посейдон"). Начинание, не обладающее ядерным потенциалом, в той ситуации осталось без внимания. Однако сейчас эксперты оценили всю мощь и силу изобретения.
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