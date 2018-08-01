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Источник Правда.Ру

ИноСМИ: путинские "Цефалоподы" готовы утопить флот США

Наука и техника

Россия разработала автономный подводный аппарат, угрожающий субмаринам. Так о "Цефалоподе" отозвался ресурс Covert Shores, специализирующийся на сборе и обобщении информации о силах и средствах специальных подводных операций.

ИноСМИ: путинские "Цефалоподы" готовы утопить флот США. 390291.jpeg
Фото: mil.ru

Эксперты обратили внимание на торпеды и большой сонар и пришли к мысли, что аппарат создан для того, чтобы активно участвовать в боях. Ведь небольшие торпеды — большая угроза для субмарин. Также блог выдвинул предположение, что "Цефалоподы" будут охранять от врага подводные лодки, несущие баллистические ядерные ракеты.

Разработка проекта началась три года назад, сначала он пересекался с работой над ядерным подводным беспилотником "Статус-6" ("Посейдон"). Начинание, не обладающее ядерным потенциалом, в той ситуации осталось без внимания. Однако сейчас эксперты оценили всю мощь и силу изобретения.

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Темы флот РФ Цефалопод вооружение РФ российское вооружение
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