Маринуем рыбу правильно: четыре основные рекомендации

Для чего мариновать рыбу и как правильно это делать?

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринование рыбы — это процесс, в ходе которого рыба обрабатывается кислотой, такой как вино, кефир, лимонный сок или уксус, для придания ей особого вкуса и аромата. Также используются кислые овощи, фрукты и ягоды, такие как томаты или клюква. Сахар и специи добавляются для смягчения вкуса и его балансировки.

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Мариновать можно практически любую рыбу, как белую, так и красную, речную и морскую. Маринад делает вкус привычной сельди или трески более ярким и интересным, а также может полностью изменить вкус рыбы. Это также отличный способ избавиться от специфического рыбного запаха.

Существует множество видов маринадов для рыбы, некоторые из них подходят для жарки и запекания, а другие не требуют термической обработки. Важно соблюдать определённые правила: