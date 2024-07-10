Маринуем рыбу правильно: четыре основные рекомендации

Маринование рыбы — это процесс, в ходе которого рыба обрабатывается кислотой, такой как вино, кефир, лимонный сок или уксус, для придания ей особого вкуса и аромата. Также используются кислые овощи, фрукты и ягоды, такие как томаты или клюква. Сахар и специи добавляются для смягчения вкуса и его балансировки.
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Мариновать можно практически любую рыбу, как белую, так и красную, речную и морскую. Маринад делает вкус привычной сельди или трески более ярким и интересным, а также может полностью изменить вкус рыбы. Это также отличный способ избавиться от специфического рыбного запаха.
Существует множество видов маринадов для рыбы, некоторые из них подходят для жарки и запекания, а другие не требуют термической обработки. Важно соблюдать определённые правила:
Рекомендуется использовать стеклянную, керамическую или эмалированную посуду для маринования рыбы. Металлические ёмкости не подходят, так как они могут придать продукту нежелательный привкус и запах.
Речную рыбу следует подвергать термической обработке или глубокой заморозке на срок не менее пяти дней (если планируется подавать её в сыром виде).
Целиком лучше мариновать небольшие тушки весом до 500 граммов, а более крупные экземпляры рекомендуется разделывать.
Не рекомендуется использовать йодированную или мелкую соль для маринования (а также экстра). Лучше выбирать крупную соль.