Готовим сами сельдь пряного посола: получается намного вкуснее магазинной

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Сельдь пряного посола: приготовленная дома получается самой вкусной

1:44
Еда

Классическое блюдо — сельдь пряного посола — можно легко приготовить дома. Это требует всего несколько ингредиентов и простых шагов. Мы приводим ниже простой рецепт для вас.

Сельдь пряного посола: приготовленная дома получается самой вкусной
Фото: flickr.com by Lars Plougmann is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

  • 2 очищенных сельди.

Для маринада:

  • 1 литр воды,
  • 2 столовые ложки горчицы,
  • 5 столовых ложек соли,
  • 3 столовые ложки сахара,
  • 3 лавровых листа,
  • 3 горошинки душистого перца,
  • 5 горошин чёрного перца.

Для хранения:

  • 200 мл растительного масла,
  • 1 лук репчатый.

Инструкции:

  1. Отмойте и обсушите сельдь. Удалите жабры и внутренности рыбы.
  2. Смажьте сельдь горчицей и переложите в глубокую посуду.
  3. В большой кастрюле смешайте воду, горчицу, соль, сахар, лавровый лист и перец. Доведите до кипения и варите 1 минуту.
  4. Уберите кастрюлю с огня и оставьте маринад остыть до комнатной температуры.
  5. Залейте сельдь остывшим маринадом и оставьте на 2-3 часа.
  6. Переложите сельдь в холодильник и оставьте на 2 суток для пропитки.
  7. После этого извлеките сельдь из маринада и удалите кости. Нарежьте филе небольшими кусочками, а лук нарежьте полукольцами.
  8. Слоями сложите кусочки сельди и лук в стерилизованную банку. Залейте растительным маслом, закройте крышкой и храните в холодильнике.

Теперь у вас есть сельдь пряного посола, приготовленная дома. Вы можете наслаждаться его вкусом в любое время. Оно отлично подходит для приготовления закусочных тарелок или использования в различных блюдах. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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