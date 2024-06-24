Готовим сами сельдь пряного посола: получается намного вкуснее магазинной

Классическое блюдо — сельдь пряного посола — можно легко приготовить дома. Это требует всего несколько ингредиентов и простых шагов. Мы приводим ниже простой рецепт для вас.
Фото: flickr.com by Lars Plougmann is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты:
2 очищенных сельди.
Для маринада:
1 литр воды,
2 столовые ложки горчицы,
5 столовых ложек соли,
3 столовые ложки сахара,
3 лавровых листа,
3 горошинки душистого перца,
5 горошин чёрного перца.
Для хранения:
200 мл растительного масла,
1 лук репчатый.
Инструкции:
Отмойте и обсушите сельдь. Удалите жабры и внутренности рыбы.
Смажьте сельдь горчицей и переложите в глубокую посуду.
В большой кастрюле смешайте воду, горчицу, соль, сахар, лавровый лист и перец. Доведите до кипения и варите 1 минуту.
Уберите кастрюлю с огня и оставьте маринад остыть до комнатной температуры.
Залейте сельдь остывшим маринадом и оставьте на 2-3 часа.
Переложите сельдь в холодильник и оставьте на 2 суток для пропитки.
После этого извлеките сельдь из маринада и удалите кости. Нарежьте филе небольшими кусочками, а лук нарежьте полукольцами.
Слоями сложите кусочки сельди и лук в стерилизованную банку. Залейте растительным маслом, закройте крышкой и храните в холодильнике.
Теперь у вас есть сельдь пряного посола, приготовленная дома. Вы можете наслаждаться его вкусом в любое время. Оно отлично подходит для приготовления закусочных тарелок или использования в различных блюдах. Приятного аппетита!