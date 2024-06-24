Готовим сами сельдь пряного посола: получается намного вкуснее магазинной

Сельдь пряного посола: приготовленная дома получается самой вкусной

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Классическое блюдо — сельдь пряного посола — можно легко приготовить дома. Это требует всего несколько ингредиентов и простых шагов. Мы приводим ниже простой рецепт для вас.

Фото: flickr.com by Lars Plougmann is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

2 очищенных сельди.

Для маринада:

1 литр воды,

2 столовые ложки горчицы,

5 столовых ложек соли,

3 столовые ложки сахара,

3 лавровых листа,

3 горошинки душистого перца,

5 горошин чёрного перца.

Для хранения:

200 мл растительного масла,

1 лук репчатый.

Инструкции:

Отмойте и обсушите сельдь. Удалите жабры и внутренности рыбы. Смажьте сельдь горчицей и переложите в глубокую посуду. В большой кастрюле смешайте воду, горчицу, соль, сахар, лавровый лист и перец. Доведите до кипения и варите 1 минуту. Уберите кастрюлю с огня и оставьте маринад остыть до комнатной температуры. Залейте сельдь остывшим маринадом и оставьте на 2-3 часа. Переложите сельдь в холодильник и оставьте на 2 суток для пропитки. После этого извлеките сельдь из маринада и удалите кости. Нарежьте филе небольшими кусочками, а лук нарежьте полукольцами. Слоями сложите кусочки сельди и лук в стерилизованную банку. Залейте растительным маслом, закройте крышкой и храните в холодильнике.

Теперь у вас есть сельдь пряного посола, приготовленная дома. Вы можете наслаждаться его вкусом в любое время. Оно отлично подходит для приготовления закусочных тарелок или использования в различных блюдах. Приятного аппетита!