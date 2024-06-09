Пирожки с повидлом из готового слоёного теста: используем лайфхак, чтобы начинка стала гуще

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Пирожки с повидлом из слоёного теста: много начинки, которая не вытекает

1:23
Еда

Предлагаем приготовить пирожки из слоёного теста в духовке — замечательное лакомство для завтрака, дружеских посиделок или чашки чая с любимыми!

Пирожки с повидлом из слоёного теста: много начинки, которая не вытекает
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 350 г повидла,
  • 2 чайные ложки манной крупы,
  • 500 г слоёного бездрожжевого теста,
  • 1 столовая ложка муки,
  • 1 яйцо,
  • 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

  1. В кастрюле смешайте повидло с манной крупой и варите на маленьком огне 5-6 минут, пока смесь не загустеет. Остудите.
  2. Разогрейте духовку до 200 °C и подготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой.
  3. На столе посыпьте муку и раскатайте размороженное слоёное тесто в пласт толщиной 2-3 мм.
  4. Разрежьте тесто на 8-10 прямоугольников одинакового размера. На каждый прямоугольник положите 1 полную столовую ложку начинки.
  5. Сложите прямоугольники пополам, скрепите края и сделайте на пирожках несколько косых надрезов.
  6. Смажьте пирожки взбитым яйцом, посыпьте сахаром и выпекайте в предварительно разогретой духовке около 15 минут, пока они не станут золотистыми.

Полученные пирожки с повидлом из слоеного теста будут очень сочными и ароматными!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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