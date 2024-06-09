Пирожки с повидлом из готового слоёного теста: используем лайфхак, чтобы начинка стала гуще

Пирожки с повидлом из слоёного теста: много начинки, которая не вытекает

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем приготовить пирожки из слоёного теста в духовке — замечательное лакомство для завтрака, дружеских посиделок или чашки чая с любимыми!

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

350 г повидла,

2 чайные ложки манной крупы,

500 г слоёного бездрожжевого теста,

1 столовая ложка муки,

1 яйцо,

1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

В кастрюле смешайте повидло с манной крупой и варите на маленьком огне 5-6 минут, пока смесь не загустеет. Остудите. Разогрейте духовку до 200 °C и подготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой. На столе посыпьте муку и раскатайте размороженное слоёное тесто в пласт толщиной 2-3 мм. Разрежьте тесто на 8-10 прямоугольников одинакового размера. На каждый прямоугольник положите 1 полную столовую ложку начинки. Сложите прямоугольники пополам, скрепите края и сделайте на пирожках несколько косых надрезов. Смажьте пирожки взбитым яйцом, посыпьте сахаром и выпекайте в предварительно разогретой духовке около 15 минут, пока они не станут золотистыми.

Полученные пирожки с повидлом из слоеного теста будут очень сочными и ароматными!