Пирожки с повидлом из готового слоёного теста: используем лайфхак, чтобы начинка стала гуще
Пирожки с повидлом из слоёного теста: много начинки, которая не вытекает
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Предлагаем приготовить пирожки из слоёного теста в духовке — замечательное лакомство для завтрака, дружеских посиделок или чашки чая с любимыми!
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
- 350 г повидла,
- 2 чайные ложки манной крупы,
- 500 г слоёного бездрожжевого теста,
- 1 столовая ложка муки,
- 1 яйцо,
- 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- В кастрюле смешайте повидло с манной крупой и варите на маленьком огне 5-6 минут, пока смесь не загустеет. Остудите.
- Разогрейте духовку до 200 °C и подготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой.
- На столе посыпьте муку и раскатайте размороженное слоёное тесто в пласт толщиной 2-3 мм.
- Разрежьте тесто на 8-10 прямоугольников одинакового размера. На каждый прямоугольник положите 1 полную столовую ложку начинки.
- Сложите прямоугольники пополам, скрепите края и сделайте на пирожках несколько косых надрезов.
- Смажьте пирожки взбитым яйцом, посыпьте сахаром и выпекайте в предварительно разогретой духовке около 15 минут, пока они не станут золотистыми.
Полученные пирожки с повидлом из слоеного теста будут очень сочными и ароматными!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру