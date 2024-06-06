Торт из блинов с кремом из сливок: вашим близким этот десерт точно понравится

Блинный торт: готовится несложно, прослаивается взбитыми сливками

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

В летнее отпускное время нет ничего лучше, чем угостить свою семью великолепным блинным тортом!

Фото: commons.wikimedia.org by Laitr Keiows is licensed under CC BY-SA 3.0

Вот что нужно для его приготовления:

3 яйца,

Щепотка соли,

2 стакана кипятка,

2 стакана 2,5% кефира,

1 чайная ложка соды,

1,5 стакана муки,

3 столовые ложки растительного масла.

Для крема:

300 мл сливок 33-35%,

50 г сахарной пудры,

1 упаковка ванильного сахара.

Приготовление: