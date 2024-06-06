Торт из блинов с кремом из сливок: вашим близким этот десерт точно понравится

В летнее отпускное время нет ничего лучше, чем угостить свою семью великолепным блинным тортом!
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Вот что нужно для его приготовления:
3 яйца,
Щепотка соли,
2 стакана кипятка,
2 стакана 2,5% кефира,
1 чайная ложка соды,
1,5 стакана муки,
3 столовые ложки растительного масла.
Для крема:
300 мл сливок 33-35%,
50 г сахарной пудры,
1 упаковка ванильного сахара.
Приготовление:
Для приготовления блинов, взбейте яйца с щепоткой соли в большой миске до образования пышной пены. Постепенно добавьте кипяток, продолжая взбивать. Затем медленно влейте кефир, не переставая взбивать.
Просейте муку и соду в тесто и продолжайте взбивать, чтобы получить гладкое и жидкое блинное тесто. Дайте тесту постоять в течение 5-10 минут. Затем добавьте растительное масло и хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду и начинайте выпекать блины. Используйте достаточное количество теста для создания тонких блинов. Выпекайте их до золотистого цвета с двух сторон.
Для приготовления крема, взбейте сливки в большой миске при помощи миксера на средней скорости. Как только сливки начнут густеть, добавьте сахарную пудру и сахарную ваниль. Продолжайте взбивать до того момента, пока крем не станет густым и плотным.
Каждый блин смажьте кремом и сложите их один на другой для создания торта. Можно дополнительно украсить торт ягодами или другими фруктами.
Готовый блинный торт можно разрезать на кусочки и подавать к столу. Приятного аппетита!
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