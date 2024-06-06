Торт из блинов с кремом из сливок: вашим близким этот десерт точно понравится

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Блинный торт: готовится несложно, прослаивается взбитыми сливками

1:50
Еда

В летнее отпускное время нет ничего лучше, чем угостить свою семью великолепным блинным тортом!

Блинный торт: готовится несложно, прослаивается взбитыми сливками
Фото: commons.wikimedia.org by Laitr Keiows is licensed under CC BY-SA 3.0

Вот что нужно для его приготовления:

  • 3 яйца,
  • Щепотка соли,
  • 2 стакана кипятка,
  • 2 стакана 2,5% кефира,
  • 1 чайная ложка соды,
  • 1,5 стакана муки,
  • 3 столовые ложки растительного масла.

Для крема:

  • 300 мл сливок 33-35%,
  • 50 г сахарной пудры,
  • 1 упаковка ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Для приготовления блинов, взбейте яйца с щепоткой соли в большой миске до образования пышной пены. Постепенно добавьте кипяток, продолжая взбивать. Затем медленно влейте кефир, не переставая взбивать.
  2. Просейте муку и соду в тесто и продолжайте взбивать, чтобы получить гладкое и жидкое блинное тесто. Дайте тесту постоять в течение 5-10 минут. Затем добавьте растительное масло и хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду и начинайте выпекать блины. Используйте достаточное количество теста для создания тонких блинов. Выпекайте их до золотистого цвета с двух сторон.
  4. Для приготовления крема, взбейте сливки в большой миске при помощи миксера на средней скорости. Как только сливки начнут густеть, добавьте сахарную пудру и сахарную ваниль. Продолжайте взбивать до того момента, пока крем не станет густым и плотным.
  5. Каждый блин смажьте кремом и сложите их один на другой для создания торта. Можно дополнительно украсить торт ягодами или другими фруктами.
  6. Готовый блинный торт можно разрезать на кусочки и подавать к столу. Приятного аппетита!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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