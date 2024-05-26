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Тающий во рту шоколадный торт, украшенный ягодами клубники: перед таким десертом вы не сможете устоять

Рецепт шоколадного торта с клубникой: на десерт

1:29
Еда

Мечтаете о вкусном торте? Тогда попробуйте этот простой рецепт шоколадного торта с клубникой.

Рецепт шоколадного торта с клубникой: на десерт
Фото: Flickr by Ehud Kenan from Israel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Шоколад и клубника очень хорошо дополняют друг друга. Этот десерт настолько привлекателен, что вы не сможете устоять перед ним.

Ингредиенты

  • 2 чашки смеси для кекса
  • 2 яйца
  • 1 стакан молока
  • 1/4 стакана клубничного сиропа
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 2 чайные ложки сливочного масла
  • 1/2 стакана клубники
  • 1/2 стакана воды
  • 1/2 стакана шоколадного ганаша
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 1 щепотка соли
  • 1/2 стакана тёртого молочного шоколада

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте форму для торта сливочным маслом и застелите пергаментной бумагой.
  2. В большую миску добавьте смесь для кекса, разрыхлитель, пищевую соду и соль и хорошо перемешайте. Теперь в другой миске разбейте яйца и добавьте воду и молоко. Взбейте, затем добавьте туда сухие ингредиенты. Быстро перемешайте.
  3. Разрежьте клубнику пополам и отложите в сторону.
  4. Добавьте в тесто тёртый молочный шоколад. Вылейте тесто в форму и выпекайте в духовке 20 минут.
  5. Намажьте торт шоколадным ганашем, полейте клубничным сиропом и выложите сверху ягоды клубники.
Особенный шоколадно-клубничный торт просто тает во рту
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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