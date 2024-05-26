Тающий во рту шоколадный торт, украшенный ягодами клубники: перед таким десертом вы не сможете устоять

Мечтаете о вкусном торте? Тогда попробуйте этот простой рецепт шоколадного торта с клубникой.
Фото: Flickr by Ehud Kenan from Israel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Шоколад и клубника очень хорошо дополняют друг друга. Этот десерт настолько привлекателен, что вы не сможете устоять перед ним.
Ингредиенты
2 чашки смеси для кекса
2 яйца
1 стакан молока
1/4 стакана клубничного сиропа
1 чайная ложка пищевой соды
2 чайные ложки сливочного масла
1/2 стакана клубники
1/2 стакана воды
1/2 стакана шоколадного ганаша
1/2 чайной ложки разрыхлителя
1 щепотка соли
1/2 стакана тёртого молочного шоколада
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте форму для торта сливочным маслом и застелите пергаментной бумагой.
В большую миску добавьте смесь для кекса, разрыхлитель, пищевую соду и соль и хорошо перемешайте. Теперь в другой миске разбейте яйца и добавьте воду и молоко. Взбейте, затем добавьте туда сухие ингредиенты. Быстро перемешайте.
Разрежьте клубнику пополам и отложите в сторону.
Добавьте в тесто тёртый молочный шоколад. Вылейте тесто в форму и выпекайте в духовке 20 минут.
Намажьте торт шоколадным ганашем, полейте клубничным сиропом и выложите сверху ягоды клубники.
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