Жареные пирожки с повидлом: делаем их на простом тесте на кефире

Пирожки с повидлом на кефире: простой рецепт, отличный результат

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные пирожки с повидлом любят и взрослые, и дети, а приготовить их совсем не сложно!

Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления этих аппетитных пирожков с повидлом вам потребуются следующие ингредиенты:

600 г муки,

2 столовые ложки сахара,

1 чайная ложка соды,

0,5 чайной ложки соли,

250 мл кефира,

2 яйца,

100-120 мл растительного масла,

400 г повидла,

2 чайные ложки крахмала.

Приступим к приготовлению:

Просейте 250 г муки в миску и смешайте её с сахаром, содой и солью. В отдельной миске взбейте кефир с яйцами и растительным маслом, чтобы получилась однородная смесь. Влейте смесь из кефира в муку и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте еще 200-250 г муки, вымешивая тесто, пока оно станет мягким и эластичным. Если необходимо, добавьте еще немного муки, если тесто слишком прилипает к рукам. Сформируйте тесто в ком и накройте его пленкой, оставьте на 15 минут. В между тем, смешайте повидло с крахмалом и варите их на слабом огне примерно 3-4 минуты, пока начинка не загустеет. Остудите. Разделите тесто на 18-20 равных частей и раскатайте каждую часть в лепешку толщиной около 4-5 мм. Положите на каждую лепешку 2-3 чайные ложки начинки из остывшего повидла. Закройте пирожки, прижмите края и слегка надавите, чтобы придать им плоскую форму. Разогрейте оставшееся растительное масло на сковороде и обжарьте пирожки на среднем огне примерно 3-4 минуты с каждой стороны до получения золотистого цвета.

Теперь у вас готовы вкусные пирожки с повидлом. Они отлично подойдут в качестве десерта или перекуса. Приятного аппетита!