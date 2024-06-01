Жареные пирожки с повидлом: делаем их на простом тесте на кефире

Жареные пирожки с повидлом любят и взрослые, и дети, а приготовить их совсем не сложно!
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Для приготовления этих аппетитных пирожков с повидлом вам потребуются следующие ингредиенты:
600 г муки,
2 столовые ложки сахара,
1 чайная ложка соды,
0,5 чайной ложки соли,
250 мл кефира,
2 яйца,
100-120 мл растительного масла,
400 г повидла,
2 чайные ложки крахмала.
Приступим к приготовлению:
Просейте 250 г муки в миску и смешайте её с сахаром, содой и солью. В отдельной миске взбейте кефир с яйцами и растительным маслом, чтобы получилась однородная смесь.
Влейте смесь из кефира в муку и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте еще 200-250 г муки, вымешивая тесто, пока оно станет мягким и эластичным. Если необходимо, добавьте еще немного муки, если тесто слишком прилипает к рукам. Сформируйте тесто в ком и накройте его пленкой, оставьте на 15 минут.
В между тем, смешайте повидло с крахмалом и варите их на слабом огне примерно 3-4 минуты, пока начинка не загустеет. Остудите.
Разделите тесто на 18-20 равных частей и раскатайте каждую часть в лепешку толщиной около 4-5 мм. Положите на каждую лепешку 2-3 чайные ложки начинки из остывшего повидла. Закройте пирожки, прижмите края и слегка надавите, чтобы придать им плоскую форму.
Разогрейте оставшееся растительное масло на сковороде и обжарьте пирожки на среднем огне примерно 3-4 минуты с каждой стороны до получения золотистого цвета.
Теперь у вас готовы вкусные пирожки с повидлом. Они отлично подойдут в качестве десерта или перекуса. Приятного аппетита!
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