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Жареные пирожки с повидлом: делаем их на простом тесте на кефире

Пирожки с повидлом на кефире: простой рецепт, отличный результат

2:05
Еда

Жареные пирожки с повидлом любят и взрослые, и дети, а приготовить их совсем не сложно!

Пирожки с повидлом на кефире: простой рецепт, отличный результат
Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления этих аппетитных пирожков с повидлом вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 600 г муки,
  • 2 столовые ложки сахара,
  • 1 чайная ложка соды,
  • 0,5 чайной ложки соли,
  • 250 мл кефира,
  • 2 яйца,
  • 100-120 мл растительного масла,
  • 400 г повидла,
  • 2 чайные ложки крахмала.

Приступим к приготовлению:

  1. Просейте 250 г муки в миску и смешайте её с сахаром, содой и солью. В отдельной миске взбейте кефир с яйцами и растительным маслом, чтобы получилась однородная смесь.
  2. Влейте смесь из кефира в муку и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте еще 200-250 г муки, вымешивая тесто, пока оно станет мягким и эластичным. Если необходимо, добавьте еще немного муки, если тесто слишком прилипает к рукам. Сформируйте тесто в ком и накройте его пленкой, оставьте на 15 минут.
  3. В между тем, смешайте повидло с крахмалом и варите их на слабом огне примерно 3-4 минуты, пока начинка не загустеет. Остудите.
  4. Разделите тесто на 18-20 равных частей и раскатайте каждую часть в лепешку толщиной около 4-5 мм. Положите на каждую лепешку 2-3 чайные ложки начинки из остывшего повидла. Закройте пирожки, прижмите края и слегка надавите, чтобы придать им плоскую форму.
  5. Разогрейте оставшееся растительное масло на сковороде и обжарьте пирожки на среднем огне примерно 3-4 минуты с каждой стороны до получения золотистого цвета.

Теперь у вас готовы вкусные пирожки с повидлом. Они отлично подойдут в качестве десерта или перекуса. Приятного аппетита!

ПИРОЖКИ НА КЕФИРЕ 😋| СЕКРЕТ ТЕСТА! | ТАЮТ ВО РТУ!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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