Вкусный и освежающий ярко-розовый смузи из ягод годжи, питахайи и малины: восстановит силы после тренировки

Смузи из ягод годжи, малины и питахайи: снимет тревожность при стрессе

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот ярко-розовый смузи станет очень полезным завтраком. Также этот напиток можно смело использовать как энергетик для восстановления сил после интенсивной тренировки.

Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ягоды годжи способствуют снятию тревожности при стрессе, укрепляют иммунитет и помогают в борьбе с лишним весом. Входящая в состав смузи питахайя полезна для сердца и сосудов, помогает укреплять кости, способствует укреплению нервной системы.

Ингредиенты

2 банана

2 чашки мякоти питахайи

1/2 стакана замороженной малины

1/4 стакана миндального молока

2 столовые ложки сушёных ягод годжи

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. Если консистенция слишком густая, добавьте ещё миндального молока.