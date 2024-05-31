Вкусный и освежающий ярко-розовый смузи из ягод годжи, питахайи и малины: восстановит силы после тренировки

Этот ярко-розовый смузи станет очень полезным завтраком. Также этот напиток можно смело использовать как энергетик для восстановления сил после интенсивной тренировки.
Ягоды годжи способствуют снятию тревожности при стрессе, укрепляют иммунитет и помогают в борьбе с лишним весом. Входящая в состав смузи питахайя полезна для сердца и сосудов, помогает укреплять кости, способствует укреплению нервной системы.
Смешайте все ингредиенты в блендере. Если консистенция слишком густая, добавьте ещё миндального молока.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.