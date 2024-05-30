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Для чего стоит есть семена льна: восемь веских причин

Семена льна стоит есть для укрепления сердца и уменьшения "плохого" холестерина

2:42
Еда

Семена льна являются диетическими продуктами, которые имеют множество полезных свойств для организма. Небольшие темно-коричневые семена содержат большое количество ценных веществ, таких как клетчатка, витамины, микроэлементы и незаменимые жирные кислоты.

Семена льна стоит есть для укрепления сердца и уменьшения "плохого" холестерина
Фото: commons.wikimedia.org by BastienM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот восемь причин, почему ежедневное употребление льняных семян, хотя бы по одной столовой ложке (10 г), может быть полезным:

  1. Здоровье сердца. Льняное семя содержит огромное количество жирных кислот омега-3, особенно альфа-линоленовой кислоты (ALA), которая является рекордсменом по содержанию омега-3 среди растительных продуктов. Регулярное употребление ALA значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
  2. Уровень холестерина. Альфа-линоленовая кислота и клетчатка в льняных семенах помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови, который может привести к образованию бляшек на стенках сосудов и нарушению кровотока.
  3. Давление. Исследования показали, что ежедневное потребление молотых льняных семян в течение 6 месяцев помогает снизить артериальное давление у пациентов с гипертонией.
  4. Уровень сахара в крови. Клетчатка в семенах льна замедляет выделение сахара в кровь, что может помочь снизить уровень глюкозы у людей с диабетом типа 2.
  5. Боли во время ПМС. Регулярное потребление льняного семени может помочь снизить боли в груди, связанные с менструацией.
  6. Контроль веса. Пищевые волокна, содержащиеся в льняных семенах, помогают снизить аппетит и общее потребление калорий, что помогает контролировать вес.
  7. Профилактика рака. Семена льна содержат жирные кислоты омега-3 и лигнаны, который являются антиоксидантами и обладают противораковыми свойствами. Исследования показали, что употребление льняного семени может снизить риск развития рака молочной железы и простаты.
  8. Защита от радиации. Льняные семена могут усилить защиту организма от радиации и снизить воспалительные процессы.

Семена льна имеют множество полезных свойств, включая здоровье сердца, снижение уровня холестерина, давления и глюкозы в крови, снижение болей во время ПМС, контроль веса, профилактику рака и повышение защиты от радиации.

Рекомендуется употреблять ежедневно по одной ложке (10 г) льняного семени для достижения максимальной пользы.

Польза семян льна
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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