Для чего стоит есть семена льна: восемь веских причин

Семена льна стоит есть для укрепления сердца и уменьшения "плохого" холестерина

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Семена льна являются диетическими продуктами, которые имеют множество полезных свойств для организма. Небольшие темно-коричневые семена содержат большое количество ценных веществ, таких как клетчатка, витамины, микроэлементы и незаменимые жирные кислоты.

Фото: commons.wikimedia.org by BastienM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот восемь причин, почему ежедневное употребление льняных семян, хотя бы по одной столовой ложке (10 г), может быть полезным:

Здоровье сердца. Льняное семя содержит огромное количество жирных кислот омега-3, особенно альфа-линоленовой кислоты (ALA), которая является рекордсменом по содержанию омега-3 среди растительных продуктов. Регулярное употребление ALA значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Уровень холестерина. Альфа-линоленовая кислота и клетчатка в льняных семенах помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови, который может привести к образованию бляшек на стенках сосудов и нарушению кровотока. Давление. Исследования показали, что ежедневное потребление молотых льняных семян в течение 6 месяцев помогает снизить артериальное давление у пациентов с гипертонией. Уровень сахара в крови. Клетчатка в семенах льна замедляет выделение сахара в кровь, что может помочь снизить уровень глюкозы у людей с диабетом типа 2. Боли во время ПМС. Регулярное потребление льняного семени может помочь снизить боли в груди, связанные с менструацией. Контроль веса. Пищевые волокна, содержащиеся в льняных семенах, помогают снизить аппетит и общее потребление калорий, что помогает контролировать вес. Профилактика рака. Семена льна содержат жирные кислоты омега-3 и лигнаны, который являются антиоксидантами и обладают противораковыми свойствами. Исследования показали, что употребление льняного семени может снизить риск развития рака молочной железы и простаты. Защита от радиации. Льняные семена могут усилить защиту организма от радиации и снизить воспалительные процессы.

Семена льна имеют множество полезных свойств, включая здоровье сердца, снижение уровня холестерина, давления и глюкозы в крови, снижение болей во время ПМС, контроль веса, профилактику рака и повышение защиты от радиации.

Рекомендуется употреблять ежедневно по одной ложке (10 г) льняного семени для достижения максимальной пользы.