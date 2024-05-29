Приправы, которые нельзя добавлять в настоящий борщ

Какие приправы безнадежно испортят вкус борща

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

В борще не только капуста и свёкла являются главными ингредиентами. Специи также играют важную роль, придавая борщу интересные гастрономические нотки.

Фото: www.flickr.com by лиз Уэст из Боксборо, Массачусетс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Правильное добавление специй в борщ является ключевым моментом, и рекомендуется использовать их по отдельности, вместо универсальной приправы, приобретенной в супермаркете.

Некоторые из необходимых специй для борща включают сушёный чеснок, чёрный перец, лавровый лист и веточку сельдерея. Однако стоит избегать использования гвоздики, корицы и имбиря, так как они могут испортить и изменить вкус борща, превратив его в кислую, жгучую или острую смесь.

Если вы все же хотите добавить имбирь в борщ, можно использовать маринованный имбирь и подавать его отдельно на тарелке.

Хмели-сунели — это популярная смесь специй, которую некоторые хозяйки добавляют в различные блюда, однако она не рекомендуется для борща.

Важно помнить, что выбор правильных специй и их сочетание играют существенную роль в создании вкуса борща. Следуя этим рекомендациям, вы сможете приготовить идеально ароматный и вкусный борщ.