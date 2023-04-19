Борщ с пикантной кислинкой: три главных ингредиента

Если вы готовите борщ и чувствуете, что не хватает кислинки, есть несколько продуктов, которые могут помочь.
Например, томатная паста может добавить нужный оттенок вкуса к классическому рецепту.
Хотя обычно для приготовления борща используют помидоры, некоторые сорта могут быть слишком сладкими. В таком случае, натуральная томатная паста может стать отличной заменой.
Кроме того, квашеная капуста — еще один ингредиент, который может изменить привычный вкус борща. Она не только добавит необходимую кислинку, но и усилит рубиновый цвет блюда.
Третьим любимым ингредиентом многих хозяек является лимонный сок. Он помогает сохранить яркий цвет свекольной зажарки и добавляет блюду необычный вкус.
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