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Борщ с пикантной кислинкой: три главных ингредиента

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Общество » Семья

Если вы готовите борщ и чувствуете, что не хватает кислинки, есть несколько продуктов, которые могут помочь.

Борщ с пикантной кислинкой: три главных ингредиента

Например, томатная паста может добавить нужный оттенок вкуса к классическому рецепту.

Хотя обычно для приготовления борща используют помидоры, некоторые сорта могут быть слишком сладкими. В таком случае, натуральная томатная паста может стать отличной заменой.

Кроме того, квашеная капуста — еще один ингредиент, который может изменить привычный вкус борща. Она не только добавит необходимую кислинку, но и усилит рубиновый цвет блюда.

Третьим любимым ингредиентом многих хозяек является лимонный сок. Он помогает сохранить яркий цвет свекольной зажарки и добавляет блюду необычный вкус.

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БОРЩ #КОНКУРС - Рецепты от Ивлева
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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