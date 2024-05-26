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Полезный и питательный смузи из батата, фасоли, кефира, орехов и пряностей: взрывной коктейль, в котором много белка

Смузи из батата: в нём много витамина А

0:44
Еда

Этот вкусный коктейль полон полезных жиров, клетчатки и белка. Кроме того, его ярко-жёлтый цвет (благодаря витамину А, повышающему иммунитет) наверняка раскрасит ваше утро.

Смузи из батата: в нём много витамина А
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Пищевая ценность

  • 448 кал
  • 68 г углеводов
  • 10 г клетчатки
  • 28 г сахара
  • 13 г жиров

Ингредиенты

  • Нежирный простой кефир
  • Приготовленный батат
  • Консервированная фасоль
  • 1 столовая ложка грецких орехов
  • 1/2 чайной ложки экстракта ванили
  • 1/4 чайной ложки молотой гвоздики
  • 1/2 замороженного банана

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Смузи из батата
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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