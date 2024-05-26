Полезный и питательный смузи из батата, фасоли, кефира, орехов и пряностей: взрывной коктейль, в котором много белка

Этот вкусный коктейль полон полезных жиров, клетчатки и белка. Кроме того, его ярко-жёлтый цвет (благодаря витамину А, повышающему иммунитет) наверняка раскрасит ваше утро.
Смешайте все ингредиенты в блендере.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.