Ярко-красный смузи из клубники, малины, свёклы, семян чиа и мяты: в нём много полезной для кишечника клетчатки

Ягодный смузи с семенами чиа и мятой: полезный напиток

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы по достоинству оцените это сочный красный смузи из клубники, свёклы и семян чиа. Этот напиток содержит много полезной для кишечника клетчатки.

Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пищевая ценность

105 кал

17 г углеводов

8 г клетчатки

7 г сахара (0 г добавленного сахара)

3,5 г жиров (0,5 г насыщенных жиров)

115 мг натрия

Ингредиенты

Клубника

Малина

1 свёкла

1/3 г листьев мяты

1 столовая ложка семян чиа

Миндальное молоко

Приготовление

Смешайте в блендере ягоды, свёклу, мяту и семена чиа. Добавьте миндальное молоко. Подавайте в высоких бокалах.