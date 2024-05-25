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Ярко-красный смузи из клубники, малины, свёклы, семян чиа и мяты: в нём много полезной для кишечника клетчатки

Ягодный смузи с семенами чиа и мятой: полезный напиток

0:48
Еда

Вы по достоинству оцените это сочный красный смузи из клубники, свёклы и семян чиа. Этот напиток содержит много полезной для кишечника клетчатки.

Ягодный смузи с семенами чиа и мятой: полезный напиток
Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пищевая ценность

  • 105 кал
  • 17 г углеводов
  • 8 г клетчатки
  • 7 г сахара (0 г добавленного сахара)
  • 3,5 г жиров (0,5 г насыщенных жиров)
  • 115 мг натрия

Ингредиенты

  • Клубника
  • Малина
  • 1 свёкла
  • 1/3 г листьев мяты
  • 1 столовая ложка семян чиа
  • Миндальное молоко

Приготовление       

Смешайте в блендере ягоды, свёклу, мяту и семена чиа. Добавьте миндальное молоко. Подавайте в высоких бокалах.

ТРИ СМУЗИ ИЗ СВЁКЛЫ, ОЧИЩАЮЩИЕ ПЕЧЕНЬ, ПОНИЖАЮЩИЕ ХОЛЕСТЕРИН, СНИЖАЮЩИЕ ВЕС И УКРЕПЛЯЮЩИЕ ИММУНИТЕТ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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