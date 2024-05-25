Ярко-красный смузи из клубники, малины, свёклы, семян чиа и мяты: в нём много полезной для кишечника клетчатки
Ягодный смузи с семенами чиа и мятой: полезный напиток
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Вы по достоинству оцените это сочный красный смузи из клубники, свёклы и семян чиа. Этот напиток содержит много полезной для кишечника клетчатки.
Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Пищевая ценность
- 105 кал
- 17 г углеводов
- 8 г клетчатки
- 7 г сахара (0 г добавленного сахара)
- 3,5 г жиров (0,5 г насыщенных жиров)
- 115 мг натрия
Ингредиенты
- Клубника
- Малина
- 1 свёкла
- 1/3 г листьев мяты
- 1 столовая ложка семян чиа
- Миндальное молоко
Приготовление
Смешайте в блендере ягоды, свёклу, мяту и семена чиа. Добавьте миндальное молоко. Подавайте в высоких бокалах.
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