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Аппетитное филе скумбрии с поджаренным чесночным маслом: готовим на гриле

Простой рецепт приготовления филе скумбрии на гриле

0:49
Еда

В скумбрии мало ртути, она богата жирными кислотами омега-3 и белком. Предлагаем вам простой рецепт приготовления филе скумбрии на гриле с поджаренным чесночным маслом.

Простой рецепт приготовления филе скумбрии на гриле
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 5 зубчиков чеснока, раздавленных
  • 2 скумбрии, филе
  • Сливочное масло
  • Дольки лайма

Приготовление

  1. Разогрейте гриль. Смажьте решётку маслом, чтобы предотвратить прилипание.
  2. В кастрюле растопите сливочное масло и добавьте зубчики чеснока.
  3. Сделайте по 3 глубоких надреза с каждой стороны филе. Посолите и поперчите.
  4. Положите филе на гриль мякотью вниз. Готовьте по 2–3 минуты с каждой стороны.
  5. Подавайте с ломтиками свежего лайма, полив сверху горячим чесночным маслом.
Филе скумбрии на гриле с салатом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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