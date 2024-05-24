Аппетитное филе скумбрии с поджаренным чесночным маслом: готовим на гриле
Простой рецепт приготовления филе скумбрии на гриле
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24.05.2024 12:27
В скумбрии мало ртути, она богата жирными кислотами омега-3 и белком. Предлагаем вам простой рецепт приготовления филе скумбрии на гриле с поджаренным чесночным маслом.
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты
5 зубчиков чеснока, раздавленных
2 скумбрии, филе
Сливочное масло
Дольки лайма
Приготовление
Разогрейте гриль. Смажьте решётку маслом, чтобы предотвратить прилипание.
В кастрюле растопите сливочное масло и добавьте зубчики чеснока.
Сделайте по 3 глубоких надреза с каждой стороны филе. Посолите и поперчите.
Положите филе на гриль мякотью вниз. Готовьте по 2–3 минуты с каждой стороны.
Подавайте с ломтиками свежего лайма, полив сверху горячим чесночным маслом.
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Филе скумбрии на гриле с салатом