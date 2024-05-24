Голубцы, фаршированные капустой и луком: нестандартный вариант привычного блюда с фаршем
Веганские голубцы, фаршированные капустой: рецепт
1:54
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24.05.2024 09:24
Если вам надоел стандартный рецепт голубцов и хочется разнообразия, то попробуйте вместо говяжьего фарша использовать капусту. Подавайте эти роллы в качестве закуски.
Фото: Own work by Bearas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
2 кочана савойской капусты
1 средняя луковица, тонко нарезанная
1/2 пачки несолёного сливочного масла
Морковь, нарезанная кубиками
1 стакан овощного бульона
1/4 стакана оливкового масла
1/4 стакана козьего сыра
2,5 чайной ложки морской соли
Приготовление
Растопите сливочное и оливковое масло в сотейнике на среднем огне. Обжарьте морковь и лук, затем приправьте солью. Накройте крышкой и готовьте, не помешивая, около 20 минут.
Удалите и выбросьте внешние листья капусты. 12 больших листьев отложите в сторону. Оставшуюся капусту разрежьте пополам, удалите сердцевину и тонко нарежьте. Вам должно хватить на 10 чашек.
В сотейник с луком влейте овощной бульон. Увеличьте огонь и доведите до кипения. Добавьте нарезанную капусту и оставшуюся соль. Тушите под крышкой 7 минут. Затем снимите сотейник с огня.
Доведите до кипения кастрюлю с подсоленной водой. Затем отварите оставленные капустные листья.
Положите отварные листья на рабочую поверхность вогнутой стороной вверх. На каждый лист выложите достаточное количество капустно-луковой смеси.
Посыпьте капустно-луковую смесь сыром. Сверните рулетики.
Переложите рулеты в форму для запекания швом вниз. Готовьте 3–5 минут. Сверху посыпьте ещё сыром и добавьте немного оливкового масла и лимонного сока.
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