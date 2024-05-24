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Голубцы, фаршированные капустой и луком: нестандартный вариант привычного блюда с фаршем

Веганские голубцы, фаршированные капустой: рецепт

1:54
Еда

Если вам надоел стандартный рецепт голубцов и хочется разнообразия, то попробуйте вместо говяжьего фарша использовать капусту. Подавайте эти роллы в качестве закуски.

Веганские голубцы, фаршированные капустой: рецепт
Фото: Own work by Bearas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 2 кочана савойской капусты
  • 1 средняя луковица, тонко нарезанная
  • 1/2 пачки несолёного сливочного масла
  • Морковь, нарезанная кубиками
  • 1 стакан овощного бульона
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 1/4 стакана козьего сыра
  • 2,5 чайной ложки морской соли

Приготовление

  1. Растопите сливочное и оливковое масло в сотейнике на среднем огне. Обжарьте морковь и лук, затем приправьте солью. Накройте крышкой и готовьте, не помешивая, около 20 минут.
  2. Удалите и выбросьте внешние листья капусты. 12 больших листьев отложите в сторону. Оставшуюся капусту разрежьте пополам, удалите сердцевину и тонко нарежьте. Вам должно хватить на 10 чашек.
  3. В сотейник с луком влейте овощной бульон. Увеличьте огонь и доведите до кипения. Добавьте нарезанную капусту и оставшуюся соль. Тушите под крышкой 7 минут. Затем снимите сотейник с огня.
  4. Доведите до кипения кастрюлю с подсоленной водой. Затем отварите оставленные капустные листья.
  5. Положите отварные листья на рабочую поверхность вогнутой стороной вверх. На каждый лист выложите достаточное количество капустно-луковой смеси.
  6. Посыпьте капустно-луковую смесь сыром. Сверните рулетики.
  7. Переложите рулеты в форму для запекания швом вниз. Готовьте 3–5 минут. Сверху посыпьте ещё сыром и добавьте немного оливкового масла и лимонного сока.
Голубцы Просто Супер, не пожалеете!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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