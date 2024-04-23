Карри с креветками и кокосовым молоком: попробуйте оригинальный рецепт тайской кухни

Рецепт тайского кокосового карри с креветками

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Воспользуйтесь преимуществами кокоса с этим сытным тайским карри. Кокосовый сахар помогает смягчить остроту пасты карри, а кокосовое молоко значительно загущает карри, добавляя лёгкий ореховый вкус. Вы можете подавать его вместе с рисом или лапшой.

Фото: flickr.com by baka_san is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

3 измельчённых зубчика чеснока

1 большой жёлтый сладкий перец, тонко нарезанный

1 большой красный сладкий перец, тонко нарезанный

1 средняя красная луковица, тонко нарезанная

3 чашки креветок, очищенных

2 чашки куриного бульона

1,5 стакана кокосового молока

1 чашка томатного соуса

1/4 стакана свежих листьев кинзы

1/4 стакана нарезанных свежих листьев базилика

3 столовые ложки красной пасты карри

2 столовые ложки кокосового масла

2 столовые ложки сока лайма

1,5 столовой ложки рыбного соуса

1 столовая ложка натёртого имбиря

2 чайные ложки кокосового сахара

Молотый чёрный перец

Соль

Приготовление

Нагрейте кокосовое масло в большой кастрюле или жаровне на среднем огне. Добавьте сладкий перец и лук и готовьте 3 минуты. Добавьте красную пасту карри, имбирь, чеснок и готовьте 1 минуту. Добавьте куриный бульон, томатный соус, рыбный соус и кокосовый сахар. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 10 минут. Добавьте кокосовое молоко и варите 10 минут. Добавьте креветки и готовьте 3 минуты. Снимите с огня и добавьте базилик, кинзу и сок лайма. Приправить по вкусу солью и перцем.