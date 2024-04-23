Карри с креветками и кокосовым молоком: попробуйте оригинальный рецепт тайской кухни

Воспользуйтесь преимуществами кокоса с этим сытным тайским карри. Кокосовый сахар помогает смягчить остроту пасты карри, а кокосовое молоко значительно загущает карри, добавляя лёгкий ореховый вкус. Вы можете подавать его вместе с рисом или лапшой.
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Ингредиенты
3 измельчённых зубчика чеснока
1 большой жёлтый сладкий перец, тонко нарезанный
1 большой красный сладкий перец, тонко нарезанный
1 средняя красная луковица, тонко нарезанная
3 чашки креветок, очищенных
2 чашки куриного бульона
1,5 стакана кокосового молока
1 чашка томатного соуса
1/4 стакана свежих листьев кинзы
1/4 стакана нарезанных свежих листьев базилика
3 столовые ложки красной пасты карри
2 столовые ложки кокосового масла
2 столовые ложки сока лайма
1,5 столовой ложки рыбного соуса
1 столовая ложка натёртого имбиря
2 чайные ложки кокосового сахара
Молотый чёрный перец
Соль
Приготовление
Нагрейте кокосовое масло в большой кастрюле или жаровне на среднем огне.
Добавьте сладкий перец и лук и готовьте 3 минуты. Добавьте красную пасту карри, имбирь, чеснок и готовьте 1 минуту.
Добавьте куриный бульон, томатный соус, рыбный соус и кокосовый сахар. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 10 минут.
Добавьте кокосовое молоко и варите 10 минут.
Добавьте креветки и готовьте 3 минуты. Снимите с огня и добавьте базилик, кинзу и сок лайма. Приправить по вкусу солью и перцем.