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Карри с креветками и кокосовым молоком: попробуйте оригинальный рецепт тайской кухни

Рецепт тайского кокосового карри с креветками

1:47
Еда

Воспользуйтесь преимуществами кокоса с этим сытным тайским карри. Кокосовый сахар помогает смягчить остроту пасты карри, а кокосовое молоко значительно загущает карри, добавляя лёгкий ореховый вкус. Вы можете подавать его вместе с рисом или лапшой.

Рецепт тайского кокосового карри с креветками
Фото: flickr.com by baka_san is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 3 измельчённых зубчика чеснока
  • 1 большой жёлтый сладкий перец, тонко нарезанный
  • 1 большой красный сладкий перец, тонко нарезанный
  • 1 средняя красная луковица, тонко нарезанная
  • 3 чашки креветок, очищенных
  • 2 чашки куриного бульона
  • 1,5 стакана кокосового молока
  • 1 чашка томатного соуса
  • 1/4 стакана свежих листьев кинзы
  • 1/4 стакана нарезанных свежих листьев базилика
  • 3 столовые ложки красной пасты карри
  • 2 столовые ложки кокосового масла
  • 2 столовые ложки сока лайма
  • 1,5 столовой ложки рыбного соуса
  • 1 столовая ложка натёртого имбиря
  • 2 чайные ложки кокосового сахара
  • Молотый чёрный перец
  • Соль

Приготовление

  1. Нагрейте кокосовое масло в большой кастрюле или жаровне на среднем огне.
  2. Добавьте сладкий перец и лук и готовьте 3 минуты. Добавьте красную пасту карри, имбирь, чеснок и готовьте 1 минуту.
  3. Добавьте куриный бульон, томатный соус, рыбный соус и кокосовый сахар. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 10 минут.
  4. Добавьте кокосовое молоко и варите 10 минут.
  5. Добавьте креветки и готовьте 3 минуты. Снимите с огня и добавьте базилик, кинзу и сок лайма. Приправить по вкусу солью и перцем. 
Курица карри в кокосовом молоке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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