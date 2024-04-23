Вяленые грибы портобелло: очень легко приготовить в духовке. Главное — правильно сделать маринад!

Закуска в виде вяленых грибов станет самым оригинальным блюдом на вашем столе

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибы имеют отчетливый пикантный вкус, они являются идеальной основой для вегетарианских версий классических мясных блюд. Также вы можете использовать грибы, чтобы приготовить веганскую версию вяленой говядины.

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Вяленые грибы можно подавать как закуску или добавлять в салаты.

Ингредиенты

4 шляпки грибов портобелло,

1/2 стакана соуса барбекю,

1 столовая ложка яблочного уксуса,

1 столовая ложка оливкового масла,

1/4 чайной ложки соли.

Приготовление

Промойте грибы и нарежьте их полосками. В тарелке смешайте соус барбекю, яблочный уксус, оливковое масло и соль. Добавьте грибы. Оставьте их мариноваться на два часа или на ночь. Разогрейте духовку до 100 градусов. Разложите кусочки грибов и сушите в течение двух часов.