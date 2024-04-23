Вяленые грибы портобелло: очень легко приготовить в духовке. Главное — правильно сделать маринад!

Грибы имеют отчетливый пикантный вкус, они являются идеальной основой для вегетарианских версий классических мясных блюд. Также вы можете использовать грибы, чтобы приготовить веганскую версию вяленой говядины.
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Вяленые грибы можно подавать как закуску или добавлять в салаты.
Ингредиенты
4 шляпки грибов портобелло,
1/2 стакана соуса барбекю,
1 столовая ложка яблочного уксуса,
1 столовая ложка оливкового масла,
1/4 чайной ложки соли.
Приготовление
Промойте грибы и нарежьте их полосками.
В тарелке смешайте соус барбекю, яблочный уксус, оливковое масло и соль. Добавьте грибы. Оставьте их мариноваться на два часа или на ночь.
Разогрейте духовку до 100 градусов. Разложите кусочки грибов и сушите в течение двух часов.