Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные

Котлеты "Тёщин рецепт" — это вкусные и аппетитные котлеты, которые порадуют любого мужчину. По этому рецепту от RussianFood. com котлеты готовятся без добавления хлеба в мясной фарш, что обеспечивает им лёгкую и ароматную текстуру.
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
— Свинина — 0,5 кг
— Говядина — 0,5 кг,
— Лук репчатый — 1-2 шт.,
— Яйцо — 1 шт.,
— Соль — 0,5-1 ч. л.,
— Перец чёрный молотый — 0,25 ч. л.,
— Сухари панировочные — для панировки котлет,
— Масло растительное для жарки — 50 мл.
Инструкции по приготовлению:
Нарежьте свинину и говядину на кусочки, очистите и нарежьте лук репчатый на 4 части. Мясо и лук измельчите в мясорубке.
Добавьте в фарш яйца, соль и перец, хорошо его перемешайте. Отбейте фарш для улучшения его текстуры, для чего его нужно несколько раз бросить с некоторым усилием в миску. Если время позволяет, оставите фарш в холодильнике на час-два. Если же времени у вас нет, жарьте котлеты сразу.
Сформируйте небольшие котлеты из фарша и обваляйте их в сухарях.
Разогрейте масло на сковороде и жарьте котлеты на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
После этого обжаренные котлеты желательно пропарить в той же сковороде, налив в неё немного воды и потушив котлеты примерно 10 минут под крышкой.
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