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Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные

Котлеты "Тёщин рецепт": беспроигрышный вариант для покорения мужских сердец

1:39
Еда

Котлеты "Тёщин рецепт" — это вкусные и аппетитные котлеты, которые порадуют любого мужчину. По этому рецепту от RussianFood. com котлеты готовятся без добавления хлеба в мясной фарш, что обеспечивает им лёгкую и ароматную текстуру.

Котлеты "Тёщин рецепт": беспроигрышный вариант для покорения мужских сердец
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— Свинина — 0,5 кг

— Говядина — 0,5 кг,

— Лук репчатый — 1-2 шт.,

— Яйцо — 1 шт.,

— Соль — 0,5-1 ч. л.,

— Перец чёрный молотый — 0,25 ч. л.,

— Сухари панировочные — для панировки котлет,

— Масло растительное для жарки — 50 мл.

Инструкции по приготовлению:

  1. Нарежьте свинину и говядину на кусочки, очистите и нарежьте лук репчатый на 4 части. Мясо и лук измельчите в мясорубке.
  2. Добавьте в фарш яйца, соль и перец, хорошо его перемешайте. Отбейте фарш для улучшения его текстуры, для чего его нужно несколько раз бросить с некоторым усилием в миску. Если время позволяет, оставите фарш в холодильнике на час-два. Если же времени у вас нет, жарьте котлеты сразу.
  3. Сформируйте небольшие котлеты из фарша и обваляйте их в сухарях.
  4. Разогрейте масло на сковороде и жарьте котлеты на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
  5. После этого обжаренные котлеты желательно пропарить в той же сковороде, налив в неё немного воды и потушив котлеты примерно 10 минут под крышкой.
Картофель запеченный в соевом соусе и котлеты "Тещин рецепт" / Вкусный ужин!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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