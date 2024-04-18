Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные

Котлеты "Тёщин рецепт": беспроигрышный вариант для покорения мужских сердец

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты "Тёщин рецепт" — это вкусные и аппетитные котлеты, которые порадуют любого мужчину. По этому рецепту от RussianFood. com котлеты готовятся без добавления хлеба в мясной фарш, что обеспечивает им лёгкую и ароматную текстуру.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— Свинина — 0,5 кг

— Говядина — 0,5 кг,

— Лук репчатый — 1-2 шт.,

— Яйцо — 1 шт.,

— Соль — 0,5-1 ч. л.,

— Перец чёрный молотый — 0,25 ч. л.,

— Сухари панировочные — для панировки котлет,

— Масло растительное для жарки — 50 мл.

Инструкции по приготовлению:

Нарежьте свинину и говядину на кусочки, очистите и нарежьте лук репчатый на 4 части. Мясо и лук измельчите в мясорубке. Добавьте в фарш яйца, соль и перец, хорошо его перемешайте. Отбейте фарш для улучшения его текстуры, для чего его нужно несколько раз бросить с некоторым усилием в миску. Если время позволяет, оставите фарш в холодильнике на час-два. Если же времени у вас нет, жарьте котлеты сразу. Сформируйте небольшие котлеты из фарша и обваляйте их в сухарях. Разогрейте масло на сковороде и жарьте котлеты на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. После этого обжаренные котлеты желательно пропарить в той же сковороде, налив в неё немного воды и потушив котлеты примерно 10 минут под крышкой.