Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака любят питомцев меньше остальных
Константин Богомолов заявил, что "уехавшим" сложно смириться с тем, что без них в стране есть жизнь
Fraunhofer: разработан шлем для снижения травматизма водителей стройтехники
Ронда Роузи: "Я величайший боец в истории"
Шипучие бомбочки для ванны: тайны идеального расслабления
Ford откладывает запуск трехрядных электромобилей из-за развития рынка
Ветеринары рассказали, почему кошки боятся лимоны и апельсины
Эндокринолог Юрочкин: увеличение веса может говорить о гормональном сбое
Топ мест в Беларуси, которые вы обязательно должны посетить
Диетические котлеты из индейки: готовим их на пару, максимально сохраняя полезные свойства

Котлеты из индейки на пару в мультиварке: полезное и диетическое горячее блюдо

1:46
Еда

Предлагаем приготовить вкусные и полезные котлеты из индейки на пару в мультиварке. Такой метод приготовления сохраняет максимальное количество питательных веществ и делает блюдо лёгким и диетическим.

Котлеты из индейки на пару в мультиварке: полезное и диетическое горячее блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления по рецепту chefmarket.ru вам потребуются следующие ингредиенты:

— 500 г филе индейки,

— 1 луковица,

— 2 зубчика чеснока,

— 1 яйцо,

— 3 столовые ложки панировочных сухарей или муки,

— зелень (укроп, петрушка) по вкусу,

— соль и перец по вкусу,

— вода для мультиварки.

Итак, приступим к приготовлению:

  1. Промойте филе индейки, обсушите его и нарежьте на небольшие кусочки.
  2. Мелко нарежьте лук и чеснок.
  3. Используйте мясорубку или блендер, чтобы измельчить индейку и получить фарш.
  4. В полученный фарш добавьте яйцо, панировочные сухари (или муку), мелко нарезанные лук, чеснок, зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
  5. Сформируйте из фарша котлеты, придавая им нужную форму. Если фарш слишком липкий, смочите руки водой.
  6. В чашу мультиварки налейте немного воды.
  7. Установите паровую корзину внутри мультиварки и выложите в неё котлеты.
  8. Включите режим "Пар" или "Варка на пару" и готовьте котлеты около 20-25 минут до полной готовности.

Готовые котлеты из индейки на пару в мультиварке получаются нежными, сочными и сохраняют все полезные свойства ингредиентов. Это прекрасный способ приготовления диетического и полезного блюда. Подавайте котлеты горячими, декорируйте их зеленью и сочетайте с свежими овощами или легким гарниром по вашему выбору. Приятного аппетита!

КАК ПРИГОТОВИТЬ КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ НА ПАРУ В МУЛЬТИВАРКЕ? Сочные, вкусные, полезные, диетические
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Последние материалы
Котлеты из индейки на пару в мультиварке: полезное и диетическое горячее блюдо
Эндокринолог Юрочкин: увеличение веса может говорить о гормональном сбое
Топ мест в Беларуси, которые вы обязательно должны посетить
Жена Павла Прилучного объяснила свое внезапное исчезновение из соцсетей
Эксперт объяснил, что подразумевается под понятием "замороженные" пенсионные накопления
Частая проблема: муравьи атакуют яблони
JRSNZ: ученые открыли новый вид ископаемых дельфинов — Aureia rerehua
Стали известны причины недопуска борца Садулаева к лицензионному к турниру в Баку
BYD готовится к выпуску своего первого пикапа на электротяге
Прыщи на бровях: причины, лечение и профилактика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников