Диетические котлеты из индейки: готовим их на пару, максимально сохраняя полезные свойства

Котлеты из индейки на пару в мультиварке: полезное и диетическое горячее блюдо

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем приготовить вкусные и полезные котлеты из индейки на пару в мультиварке. Такой метод приготовления сохраняет максимальное количество питательных веществ и делает блюдо лёгким и диетическим.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления по рецепту chefmarket.ru вам потребуются следующие ингредиенты:

— 500 г филе индейки,

— 1 луковица,

— 2 зубчика чеснока,

— 1 яйцо,

— 3 столовые ложки панировочных сухарей или муки,

— зелень (укроп, петрушка) по вкусу,

— соль и перец по вкусу,

— вода для мультиварки.

Итак, приступим к приготовлению:

Промойте филе индейки, обсушите его и нарежьте на небольшие кусочки. Мелко нарежьте лук и чеснок. Используйте мясорубку или блендер, чтобы измельчить индейку и получить фарш. В полученный фарш добавьте яйцо, панировочные сухари (или муку), мелко нарезанные лук, чеснок, зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Сформируйте из фарша котлеты, придавая им нужную форму. Если фарш слишком липкий, смочите руки водой. В чашу мультиварки налейте немного воды. Установите паровую корзину внутри мультиварки и выложите в неё котлеты. Включите режим "Пар" или "Варка на пару" и готовьте котлеты около 20-25 минут до полной готовности.

Готовые котлеты из индейки на пару в мультиварке получаются нежными, сочными и сохраняют все полезные свойства ингредиентов. Это прекрасный способ приготовления диетического и полезного блюда. Подавайте котлеты горячими, декорируйте их зеленью и сочетайте с свежими овощами или легким гарниром по вашему выбору. Приятного аппетита!