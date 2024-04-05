Диетические котлеты из индейки: готовим их на пару, максимально сохраняя полезные свойства

Предлагаем приготовить вкусные и полезные котлеты из индейки на пару в мультиварке. Такой метод приготовления сохраняет максимальное количество питательных веществ и делает блюдо лёгким и диетическим.
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Для приготовления по рецепту chefmarket.ru вам потребуются следующие ингредиенты:
— 500 г филе индейки,
— 1 луковица,
— 2 зубчика чеснока,
— 1 яйцо,
— 3 столовые ложки панировочных сухарей или муки,
— зелень (укроп, петрушка) по вкусу,
— соль и перец по вкусу,
— вода для мультиварки.
Итак, приступим к приготовлению:
Промойте филе индейки, обсушите его и нарежьте на небольшие кусочки.
Мелко нарежьте лук и чеснок.
Используйте мясорубку или блендер, чтобы измельчить индейку и получить фарш.
В полученный фарш добавьте яйцо, панировочные сухари (или муку), мелко нарезанные лук, чеснок, зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
Сформируйте из фарша котлеты, придавая им нужную форму. Если фарш слишком липкий, смочите руки водой.
В чашу мультиварки налейте немного воды.
Установите паровую корзину внутри мультиварки и выложите в неё котлеты.
Включите режим "Пар" или "Варка на пару" и готовьте котлеты около 20-25 минут до полной готовности.
Готовые котлеты из индейки на пару в мультиварке получаются нежными, сочными и сохраняют все полезные свойства ингредиентов. Это прекрасный способ приготовления диетического и полезного блюда. Подавайте котлеты горячими, декорируйте их зеленью и сочетайте с свежими овощами или легким гарниром по вашему выбору. Приятного аппетита!
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КАК ПРИГОТОВИТЬ КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ НА ПАРУ В МУЛЬТИВАРКЕ? Сочные, вкусные, полезные, диетические