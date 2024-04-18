Выяснилось, какой вид кофе чаще всего выбирают россияне

Согласно исследованию, проведенному компанией АТОЛ, капучино является наиболее востребованным видом кофе среди россиян.
Доля покупок капучино составляет 42%, что на 9 процентов ниже по сравнению с прошлым годом.
Латте занимает второе место с 21% от всех продаж кофе в России, а американо — третье с 16%. Доля продаж рафа увеличилась на 7 процентов и стала равняться 8%, отмечает Газета.Ru.
В то же время, эспрессо выбирали при покупке всего лишь в 5% случаев.
Оставшаяся 8% суммарной доли приходится на продажи других видов кофе, таких как лунго, флэт уайт, бамбл, фраппе и т. д.
Средняя цена на эспрессо в России составляет 112 руб., а американо — 117 руб. За порцию капучино и латте россияне отдают по 160 и 172 руб. соответственно.