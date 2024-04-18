Выяснилось, какой вид кофе чаще всего выбирают россияне

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АТОЛ: россияне предпочитают капучино всем остальным видам кофе

1:01
Еда

Согласно исследованию, проведенному компанией АТОЛ, капучино является наиболее востребованным видом кофе среди россиян.

АТОЛ: россияне предпочитают капучино всем остальным видам кофе
Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Доля покупок капучино составляет 42%, что на 9 процентов ниже по сравнению с прошлым годом.

Латте занимает второе место с 21% от всех продаж кофе в России, а американо — третье с 16%. Доля продаж рафа увеличилась на 7 процентов и стала равняться 8%, отмечает Газета.Ru.

В то же время, эспрессо выбирали при покупке всего лишь в 5% случаев.

Оставшаяся 8% суммарной доли приходится на продажи других видов кофе, таких как лунго, флэт уайт, бамбл, фраппе и т. д.

Средняя цена на эспрессо в России составляет 112 руб., а американо — 117 руб. За порцию капучино и латте россияне отдают по 160 и 172 руб. соответственно.

Итальянцы оценивают кофе из России
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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