Выяснилось, какой вид кофе чаще всего выбирают россияне

АТОЛ: россияне предпочитают капучино всем остальным видам кофе

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно исследованию, проведенному компанией АТОЛ, капучино является наиболее востребованным видом кофе среди россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Доля покупок капучино составляет 42%, что на 9 процентов ниже по сравнению с прошлым годом.

Латте занимает второе место с 21% от всех продаж кофе в России, а американо — третье с 16%. Доля продаж рафа увеличилась на 7 процентов и стала равняться 8%, отмечает Газета.Ru.

В то же время, эспрессо выбирали при покупке всего лишь в 5% случаев.

Оставшаяся 8% суммарной доли приходится на продажи других видов кофе, таких как лунго, флэт уайт, бамбл, фраппе и т. д.

Средняя цена на эспрессо в России составляет 112 руб., а американо — 117 руб. За порцию капучино и латте россияне отдают по 160 и 172 руб. соответственно.