Кофе навынос подорожал в России, однако его теперь покупают чаще

Согласно данным, предоставленным компанией "Платформы ОФД" через сервис "Чек Индекс", средний чек на кофе с собой в январе-феврале 2024 года составил 193 рубля.
Этот показатель на 10% превышает результаты за аналогичный период прошлого года. При этом число покупок кофе на вынос за год увеличилось на 14%, отмечает Газета.Ru.
Капучино и латте объемом 200-300 мл в бумажных стаканах являются наиболее популярными видами кофе. Эксперты рассматривают данный рост как результат повышенного числа посещений заведений общепита, развития внутреннего туризма и проведения массовых мероприятий. Также отмечается рост сегмента закупки еды на вынос при приобретении кофе, который обусловлен его потреблением в различных ситуациях, таких как рабочие обеды, встречи с друзьями и путешествия.
Кроме кофе, в топ-покупок вместе с ним входят различные сладости, пирожные, печенья, роллы и салаты. Также курьерские службы отмечают увеличение спроса на доставку кофе. Такие данные указывают на активное развитие рынка кофе на вынос и его популярность среди потребителей не только в кафе и ресторанах, но и как еды на ходу в различных ситуациях.
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