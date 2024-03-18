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Кофе навынос подорожал в России, однако его теперь покупают чаще

Россияне стали чаще покупать кофе навынос, хотя этот напиток стал дороже

1:19
Еда

Согласно данным, предоставленным компанией "Платформы ОФД" через сервис "Чек Индекс", средний чек на кофе с собой в январе-феврале 2024 года составил 193 рубля.

Россияне стали чаще покупать кофе навынос, хотя этот напиток стал дороже
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот показатель на 10% превышает результаты за аналогичный период прошлого года. При этом число покупок кофе на вынос за год увеличилось на 14%, отмечает Газета.Ru.

Капучино и латте объемом 200-300 мл в бумажных стаканах являются наиболее популярными видами кофе. Эксперты рассматривают данный рост как результат повышенного числа посещений заведений общепита, развития внутреннего туризма и проведения массовых мероприятий. Также отмечается рост сегмента закупки еды на вынос при приобретении кофе, который обусловлен его потреблением в различных ситуациях, таких как рабочие обеды, встречи с друзьями и путешествия.

Кроме кофе, в топ-покупок вместе с ним входят различные сладости, пирожные, печенья, роллы и салаты. Также курьерские службы отмечают увеличение спроса на доставку кофе. Такие данные указывают на активное развитие рынка кофе на вынос и его популярность среди потребителей не только в кафе и ресторанах, но и как еды на ходу в различных ситуациях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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