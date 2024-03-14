Больше вреда или же пользы: расскажем все про кофе

Умеренное употребление кофе: польза для сердца и мозга

3:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе является одним из самых распространенных напитков, и за последнее время спрос на него постоянно растет. Мы ценим кофе за его насыщенный вкус и возможность сочетать его с различными ингредиентами, такими как молоко или сахар, чтобы придать напитку разнообразие. Однако важно понять, что же преобладает в кофе: вред или польза для нашего здоровья? Давайте разберемся.

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Кофе: положительные и отрицательные стороны

Свежие исследования показали, что умеренное употребление кофе (до трех чашек в день) снижает риск смерти от сердечного приступа на 17% и вероятность возникновения инсульта на 21%. У тех, кто употребляет кофе регулярно и в умеренных количествах, сердечная функция лучше, чем у тех, кто вообще не пьет кофе.

Однако превышение умеренной дозы кофе (более трех чашек в день) может быть вредным для здоровья. Люди, которые употребляют шесть чашек кофе и более, чаще страдают слабоумием. Также увеличивается риск уменьшения объема мозга, как белого, так и серого вещества.

Состав кофе

Независимо от сорта, пищевая ценность кофе примерно одинакова. В 100 граммах черного кофе содержится приблизительно:

7 кКал;

0,2 г белка;

0,5 г жира;

0,2 г углеводов.

Кроме того, в кофе содержатся органические кислоты, минеральные соли, эфирные масла, антиоксиданты, а также ряд витаминов и микроэлементов, включая магний и калий.

Однако основным компонентом кофе является кофеин. Помимо положительных эффектов, таких как стимуляция нервной системы, повышение работоспособности, снижение усталости и аппетита, избыток кофеина может привести к ряду негативных последствий.

Дневная доза кофе

Ученые рекомендуют употреблять до 150-200 мг кофеина в день, что примерно соответствует 1-2 чашкам кофе.

Польза употребления кофе

Кофе не только тонизирует и стимулирует центральную нервную систему, но и содержит естественные антиоксиданты, защищающие клетки организма от свободных радикалов. Среди таких антиоксидантов можно выделить хлорогеновую кислоту, являющуюся мощным природным антиоксидантом, и тригонеллин, который благотворно влияет на сосуды и капилляры. Важно соблюдать осторожный режим обжарки кофе, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.

Противопоказания к употреблению кофе

Людям в группе риска, таким как те, кто страдает гипертонией, нарушениями сердечного ритма, бессонницей, нервным перевозбуждением или мочекаменной болезнью, следует ограничить употребление кофе. Для этих групп пациентов рекомендуется выбирать декофеинизированный кофе, который содержит те же полезные вещества, что и обычный кофе.

Существует множество кофеинсодержащих напитков и лекарственных препаратов. Содержание кофеина в тонизирующих напитках обычно составляет не менее 150 мг на литр. Слишком высокая концентрация кофеина (более 300 мг на литр) может вызвать перевозбуждение центральной нервной системы, что приведет к бессоннице, тревожности и другим нарушениям. Не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, содержащие кофеин, так как это может привести к непредсказуемым последствиям из-за смешивания тонизирующего эффекта кофеина и расслабляющего действия алкоголя.

По полезности растворимый кофе уступает молотому, так как в процессе производства растворимого кофе теряются аромат, вкус и полезные вещества. Поэтому производители часто добавляют в него ароматизаторы и усилители вкуса. Кофе — популярный напиток, однако, как и в случае с любым продуктом, важно соблюдать меру в его потреблении, чтобы он приносил только удовольствие и пользу вашему организму.