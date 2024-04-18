Витаминный коктейль для укрепления иммунитета: зелёный смузи из ацеролы, фруктов и шпината

Ацерола (барбадосская вишня) — богатый витамином С суперпродукт, который активно используется в медицине. Если вы хотите поднять свой иммунитет, попробуйте добавить в свой рацион ацеролу.
Ацеролу можно употреблять в сыром виде, также из неё делают соки или добавляют в смузи в виде порошка.
В этой ягоде есть витамины А, С, медь, рибофлавин, магний, калий, а также очень много антиоксидантов.
Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до кремообразного состояния. При желании добавьте ещё жидкости.
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