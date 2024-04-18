Витаминный коктейль для укрепления иммунитета: зелёный смузи из ацеролы, фруктов и шпината

Зелёный смузи из ацеролы для поднятия иммунитета

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Ацерола (барбадосская вишня) — богатый витамином С суперпродукт, который активно используется в медицине. Если вы хотите поднять свой иммунитет, попробуйте добавить в свой рацион ацеролу.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ацеролу можно употреблять в сыром виде, также из неё делают соки или добавляют в смузи в виде порошка.

В этой ягоде есть витамины А, С, медь, рибофлавин, магний, калий, а также очень много антиоксидантов.

Ингредиенты

500 мл ванильного овсяного молока,

1 горсть шпината,

100 г замороженной ацеролы,

50 г замороженного манго,

50 г замороженного ананаса,

1 спелый банан,

1 столовая ложка протеинового ванильного порошка.

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до кремообразного состояния. При желании добавьте ещё жидкости.