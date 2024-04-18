Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дрессировщика Юрия Куклачёва выпишут из больницы через две недели на реабилитацию
Шольц в Китае: о чем договорились на тайных переговорах?
AstraZeneca направила жалобу в СКР на препарат от диабета "Фордиглиф"
В США обнаружили гены, связанные с изменениями в организмах курильщиков
Почему ваш автомобиль может реветь как реактивный самолет при запуске?
ЕЦБ потребует от Raiffeisen Bank ускорить сокращения бизнеса в России
Опасного американского преступника, который вернулся с Украины, задержали в Ватикане
Минфин допустит страховщиков к программе долгосрочных сбережений с 2026 года
В Подмосковье сдали за рубль более 200 объектов коммерческой недвижимости
Витаминный коктейль для укрепления иммунитета: зелёный смузи из ацеролы, фруктов и шпината

Зелёный смузи из ацеролы для поднятия иммунитета

0:58
Еда

Ацерола (барбадосская вишня) — богатый витамином С суперпродукт, который активно используется в медицине. Если вы хотите поднять свой иммунитет, попробуйте добавить в свой рацион ацеролу.

Зелёный смузи из ацеролы для поднятия иммунитета
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ацеролу можно употреблять в сыром виде, также из неё делают соки или добавляют в смузи в виде порошка.

В этой ягоде есть витамины А, С, медь, рибофлавин, магний, калий, а также очень много антиоксидантов.

Ингредиенты

  • 500 мл ванильного овсяного молока,
  • 1 горсть шпината,
  • 100 г замороженной ацеролы,
  • 50 г замороженного манго,
  • 50 г замороженного ананаса,
  • 1 спелый банан,
  • 1 столовая ложка протеинового ванильного порошка.

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до кремообразного состояния. При желании добавьте ещё жидкости.

Смузи vs свежевыжатые соки: что полезнее?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии

Академик Алексеенко рассказал о развитии самого прогрессивного типа зелёной энергетики в России.

Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Помощь Украине выделена в США "на бумаге". В реальности может и не состояться Любовь Степушова Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Пять продуктов, при употреблении которых возможно легкое набирание веса
Военный эксперт Бартош: НАТО отправит новую "партию" наёмников для помощи ВСУ
Кинологи назвали самые добрые породы собак
Перегрев экономики РФ продолжается вопреки прогнозам
В Самарском университете начаты испытания прототипа наноспутника "Аист-СТ"
Важные факторы на даче перед привозом растений
Татьяна Потёмкина: рецепт счастливой жизни у каждого свой — не родись красивой
Туристка отправилась путешествовать по Европе одна и пропала без вести в Испании
Зелёный смузи из ацеролы для поднятия иммунитета
Ксения Собчак объяснила свои слова про яхты и потребление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников