Вкуснейший сэндвич с намазкой из авокадо и лимонного сока: готовим ПП-завтрак

Тост с авокадо: полезный завтрак

Приготовьте тост с авокадо. Полезный завтрак — быстро, просто, красиво и очень вкусно! Ведь авокадо — отличный источник мононенасыщенных жиров, витаминов Е и B9.

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Ингредиенты

1 авокадо,

2 ломтика нарезки хлеба для тостов,

1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока,

1 чайная ложка оливкового масла,

1/4 чайной ложки хлопьев красного перца,

1/4 чайной ложки морской соли.

Приготовление

Поджарьте ломтики хлеба — на сковороде или в тостере. Разрежьте авокадо, удалите косточку и очистите его от кожуры. Разомните авокадо вилкой в небольшой миске. Добавьте лимонный сок в пюре. Используйте намазку из авокадо для тоста. Сбрызните каждый ломтик хлеба оливковым маслом и перед подачей посыпьте каждый кусок хлопьями красного перца и солью.