Вкуснейший сэндвич с намазкой из авокадо и лимонного сока: готовим ПП-завтрак

Приготовьте тост с авокадо. Полезный завтрак — быстро, просто, красиво и очень вкусно! Ведь авокадо — отличный источник мононенасыщенных жиров, витаминов Е и B9.

Фото: commons.wikimedia.org by Bex Walton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic