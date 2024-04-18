Вкуснейший сэндвич с намазкой из авокадо и лимонного сока: готовим ПП-завтрак

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Тост с авокадо: полезный завтрак

Еда

Приготовьте тост с авокадо. Полезный завтрак — быстро, просто, красиво и очень вкусно! Ведь авокадо — отличный источник мононенасыщенных жиров, витаминов Е и B9.

Тост с авокадо: полезный завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Bex Walton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 авокадо,
  • 2 ломтика нарезки хлеба для тостов,
  • 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока,
  • 1 чайная ложка оливкового масла,
  • 1/4 чайной ложки хлопьев красного перца,
  • 1/4 чайной ложки морской соли.

Приготовление

  1. Поджарьте ломтики хлеба — на сковороде или в тостере.
  2. Разрежьте авокадо, удалите косточку и очистите его от кожуры.
  3. Разомните авокадо вилкой в небольшой миске. Добавьте лимонный сок в пюре.
  4. Используйте намазку из авокадо для тоста.
  5. Сбрызните каждый ломтик хлеба оливковым маслом и перед подачей посыпьте каждый кусок хлопьями красного перца и солью.
Вкуснейшие бутерброды с авокадо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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