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Добавьте эти три продукта в борщ, и он станет намного вкуснее!

Три секретные добавки, с которыми борщ станет намного вкуснее

1:29
Еда

Улучшить вкус и аромат борща можно с помощью нескольких секретных добавок. Три из них раскрыла читателям "БелНовости" профессиональный повар Юлия Архипова.

Три секретные добавки, с которыми борщ станет намного вкуснее
Фото: www.flickr.com by лиз Уэст из Боксборо, Массачусетс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.
  1. Одним из секретов является добавление чернослива в борщ. Чернослив следует добавить в середине приготовления, после того, как в бульон положили картофель. При варке чернослив становится мягким и желеобразным, придавая борщу сладковатый оттенок. Но стоит помнить, что важно не переборщить с количеством чернослива, чтобы не перевести блюдо в сладкий десерт. Перед добавлением рекомендуется замочить чернослив в течение десяти минут, затем промыть его. Обычно на одну кастрюлю борща достаточно трех-пяти черносливин, чтобы придать блюду неповторимый вкус и аромат.
  2. Ещё одним секретом является использование сахара или натурального мёда. Добавление небольшого количества сахара или меда придаст борщу приятную сладость и особый вкус.
  3. Некоторые хозяйки также добавляют измельчённое солёное сало с чесноком в готовый борщ. Этот ингредиент является необязательным, но может придать блюду особый пикантный вкус. Сало с чесноком следует добавить в готовый борщ, а затем дать блюду настояться некоторое время.

Экспериментируйте с этими добавками, чтобы создать самый вкусный и ароматный борщ по вашему вкусу. Придайте блюду свою уникальность и наслаждайтесь результатом!

Вот это Вкусный Борщ, его хочется готовить снова и снова! Все секреты Красного Борща в гостях у Вани
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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