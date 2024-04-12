Можно ли сварить картошку не за 20, а всего за 5 минут? Отвечает шеф-повар

Как сварить картошку за 5 минут: хитрость от шеф-повара

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Шеф-повар и пекарь Юлия Архипова предлагает простой и быстрый способ приготовления варёной картошки, особенно если у вас ограничено время. Для этого, по словам эксперта, нужно использовать микроволновую печь.

Фото: de.wikipedia.org by Tilmann at German Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License

Для этого вы должны помыть картофель и оставить его с кожурой. Положите его в пакет и плотно завяжите его, оставив несколько небольших отверстий для выхода пара.

Затем поместите пакет с картофелем в микроволновую печь и включите на максимальную мощность.

Через пять минут варки вкусная варёная картошка в кожуре будет готова. Этот метод приготовления позволяет быстро приготовить картофель до готовности, сохраняя его вкусовые качества. Он не уступает традиционному варению или запеканию и идеально подходит, когда времени на готовку ограничено, пишут "Белновости".

Теперь у вас есть простой и эффективный способ приготовления варёной картошки с помощью микроволновой печи. Наслаждайтесь этим вкусным гарниром даже в условиях ограниченного времени.