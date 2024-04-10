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Офтальмолог перечислила продукты, которые положительно сказываются на зрении

Офтальмолог Миргородская посоветовала есть морскую рыбу, орехи, грибы и томаты для улучшения зрения

Еда

Для поддержания здоровья глаз и улучшения зрения рекомендуется употребление определенных продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, которые способствуют обменным процессам, улучшают кровообращение и питание глаз.

Офтальмолог Миргородская посоветовала есть морскую рыбу, орехи, грибы и томаты для улучшения зрения
Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Врач-офтальмолог Светлана Миргородская поделилась информацией о таких продуктах. Среди веществ, которые оказывают положительное влияние, можно выделить витамины А, В1, В2, В6, В12, С, Р, D и Е, а также лютеин, зеаксантин, цинк и антоцианы.

Врач напомнила, что витамин А (ретинол) содержится в яйцах, рыбе из холодных морей, сливочном масле, печени, молоке, сельдерее, петрушке и черемше. Продукты, богатые каротином, включают томаты, морковь, абрикосы и хурму.

Витамины группы В (В1, В2, В6, В12) можно получить из злаковых, мяса, жирных сливок и бананов. Витамины Р (рутин) и С (аскорбиновая кислота) находятся в цитрусовых, малине, черешне, ежевике, винограде, черной смородине, шиповнике, болгарском перце, паприке, капусте, помидорах, картофеле и лимонах, пишет Газета.Ru.

Витамин D (кальциферол) содержится в морской рыбе и грибах, а витамин Е (токоферол) можно получить из орехов, нерафинированных растительных масел и листовой зелени.

"Цинк можно найти в устрицах, креветках, ягнятине, говядине, семенах тыквы, кедровых орехах, фасоли, горохе, арахисе, грибах. Лютеин и зеаксантин содержатся в шпинате, брокколи, тыкве, зеленом горошке, бобах, кукурузе, хурме. Антоцианы — в ягодах асаи, аронии, черной смородине, чернике, голубике, ежевике, малине, клюкве", — объяснила врач.

Включение этих продуктов в ваш рацион питания поможет улучшить зрение и поддерживать общее здоровье глаз.

5 супер продуктов для глаз (Включите их в рацион)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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