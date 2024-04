Офтальмолог перечислила продукты, которые положительно сказываются на зрении

Для поддержания здоровья глаз и улучшения зрения рекомендуется употребление определенных продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, которые способствуют обменным процессам, улучшают кровообращение и питание глаз.

Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported